¿‘Puchungo’ sale con la ex de un torero español?

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Lo vi al ‘Coyote’ sacándole el jugo al billete de su ‘brother’. El jueves estuvo en la discoteca ‘Sithons’ de Asia. Se apareció con una chinita fuertota, le dio trago, besitos muy cariñosos y se peló porque la compañía resultó paradora, porque no caía. Al final, ella se lo llevó recontra ‘huasca’ a las 5 de la madrugada. Lo que pasa es que el ‘General de las trampas’ ya tiene más de 4 cheques y las canas son las canas. Tiene muchas ganas, pero las fuerzas no son las mismas. Qué feo...



Así que ‘Puchungo’ ahora sale con una mamacita que antes fue la firme de un torero español, famoso por haber tenido un hijo con una guerrera loca y ser picaflor. Lo raro es que todos comentan de las ‘grandes’ virtudes del ‘Chaval’ y hasta lo han llamado leyenda en la farándula. Eso no sirvió de nada porque la señorita apostó por el ‘chipote chillón’ del chalaco, que es travieso y juguetón. Ayayayay...



‘Chiquito’ compró ayer pasajes para el Cusco. El zambo ha recibido una invitación de una flaca que maneja sus fichas y se lo lleva por aire cuando él pensaba ir por tierra, porque en su billetera solo carga el DNI. Dentro de todo, tiene sus cositas el arquero. Michi michi pero siempre hay un personal que le tira un ‘salvavidas’. Curuju...

Me cuentan que a ese lateral al que botaron de Ate por bombero y desarreglado, y que tiene el nombre de Maradona, el miércoles de la semana pasada, un tombo lo paró en la avenida El Ejército y le puso una ‘papeletaza’ porque le faltaban como tres documentos. Dizque no fue al arreglo porque el agente no le dio sajiro y estaba con la gasolina en reserva. Qué feo... Me voy, soy fuga.

