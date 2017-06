Del saque somos carnecita... La verdad es que veo mucho drama en las redes sociales con el caso del ecuatoriano ‘Felipao’ Caicedo. El periodista chileno y ya finadito Eduardo Bonvallet nos llamó ‘indígenas salvajes’ en la previa de la semifinal de la Copa América 2015 y la Federación no sacó ni una letrita, comunicado o siquiera una queja en una notita de prensa. La firme que han hablado con adjetivos ‘tribuneros’ sobre la fortaleza del ‘9’ y es un exceso, pero no para hacer una novela. He escuchado peores cosas y todos mudos. Ah, y por siaca, los ecuatorianos nos llaman ‘gallinas cobardes’ cuando vamos a jugar allá. Sí, señores...



Tremenda parchada la de ‘troleada’ al DT ‘Techero’. El uruguayo lo maleteó en el Twitter: ‘Ganó un partido y desde ahí todas son excusas’. De pronto, el argentino le respondió: ‘Me extraña de un colega que encima no me conoce’. El charrúa se quedó calladito después de insinuar que vendía humo. Bueno, qué se puede esperar de ese pelado maletero y ‘Pura vida’, es decir, mala leche al mango. Nunca hizo nada en el Perú y encima se ofrece a los equipos descaradamente. Qué feo...



Me pasan la voz que la ‘Pulga’ es un personaje de aquellos. El domingo pasado estuvo en ‘Barranco Bar’ y camina en el local como en el patio de su casa. No necesita de hinchas, ‘chupamedias’ y seguridad para ir al baño o latear por los boxes y pista de baile. Es callejero y de avance con las ‘bebes’. Hay otros que se hacen los interesantes rodeados de 20 payasos y con dos 911 a su costado. Esos son sonsos, son los que de viejos recién vieron la luz. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.