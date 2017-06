¿Algunos quieren que un 'Puma' regrese?

Del saque somos carnecita... Parece que al pelucón no lo salva nadie. La verídica que el equipo ya no le responde en la cancha. Hable, grite, guapee o mente la madre, no le cambia el semblante apático a los jugadores. Solo salen a cumplir con la fecha. Se ha comido 6 goleadas en el año (Torneo de Verano, Libertadores y Apertura). Eso le pasa porque ya no piensa solo como entrenador. Se le cruza lo de empresario y gerente. Sacrificó el estilo por ubicar de titular a chicos que no encajaban en su esquema y seguro piensa en la raíz cuadrada si los vende. Una prueba es que insistió con una tira de malazos y por necesidad lo puso al ‘Cholito’ Ávila. No fue el mismo de Santa Anita, donde disputó la baja, pero su cuadro jugaba muy bien a la pelota. Sí, señores...



Y ‘Troleo’ no se queda atrás. Hasta una pantalla de cine llevó a la cancha para pegarla de tecnológico. Le pagan como si fuese un revolucionario del fútbol y de 15 puntos solo ha conseguido tres. La próxima semana le van a cantar en Norte que vuelva el ‘Puma’, que sin chambear y articulando cuatro palabras seguidas, no es menos en resultados. Mucha presión alta, correr y correr, vértigo y ni mela de balón abajo y fútbol. Al ‘Pana’ le tiran puros ladrillos al área. Quiere llegar rápido al arco contrario con entrega, sin precisión ni ideas. No hay freno de mano, pausa. Los picapiedras me gustan, pero en la televisión. Curuju...



Hay un runrún fuerte de que se le va la minita de oro, la ‘vaca lechera’ y las monedas a ‘Sotana’, que se ha hecho rico trayendo parrilleros todos los años. Eso, además de su sueldo que chapa por ser empleado del club y las ‘cutras’. Un grupo chileno está cerquísima de firmar contrato con los rectores, que se cansaron de tantas cosas chuecas. Un ‘Matador de cucarachas’ quería meter a unos mexicanos, pero los bravos lo abrieron porque saben que hace paredes con el hombre, que era limitado como zaguero, pero hábil para los ‘business’. Ayayayay...



Grande mi tío Julio Iglesias cuando le preguntaron por el ‘Viagra’: ‘Qué gran invento’. No se sonroja ni es hipócrita como otros que van a la farmacia tres veces a la semana o previo a un encuentro. El español revela que se ha acostado con más de 20 mil mujeres y en un mes tuvo 41 novias de diferentes ciudades. Y ojo que campeonaba por fama, pepa y no billetera. Aquí te ven hermoso, guapo y lindo si eres generoso y sponsor. Los cacharreros cada vez sufren más para llevar algo pa’ casa. Las canas, arrugas, manchas y rollos quedan de lado cuando bajas de un carrazo y sacas la tarjetita. Así es... Me voy, soy fuga.

Alianza Lima 4-1 Sport Rosario: Goles y resumen