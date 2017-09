¿‘Rabanito’ se portó mal con su señora?

Del saque somos carnecita... La fiebre es de 40 grados en las calles por el tema de la selección y el Mundial. Los hinchas ya preguntan por paquetes a Rusia 2018. Y es imposible bajarles los caballos. La cosa es que paremos con ese tema que los argentinos están traumados, con miedo y ‘Pampers’. Es cierto que con nosotros sufren, que tienen pesadillos con otro ‘Cachito’ Ramírez, pero cuidado que junto a Brasil tienen a los jugadores más caros del mundo. Con o sin inflador son los más rankeados. Así que empecemos siendo humildes, como lo hemos venido haciendo en las últimas fechas. All+a hay que cuidar el arco con la vida. Por goles nos quedamos fuera de Francia 98. Sí, señores...



Yo soy ‘podrido’ al mango y nadie me saca de la cabeza que los goles se fabricarán fuera de la cancha. Los resultados por celular. Y no me vengan con que todos los dirigentes son serios y honestos. ¿Acaso nos hemos olvidado de que Manuel Burga estuvo en ‘Piedras Gordas’? Y hay otros caneados en el extranjero por corrupción. Esto no es de ahorita. Es de siempre. Quisiera verle la cara al ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. También a Arturo Salah, de Chile. Ese par no duerme ‘maquinando’ y de los nervios. Y no va a ser...



Mal ‘Rabanito’. Nadie sabe lo de nadie, pero este muchachito no entiende. Otra vez abandonó a su ‘patrona’. Se ha ido a convivir con una piurana, a quien conoció el año pasado cuando estaba en el equipo ‘churre’. Espero que no termine como aquella vez que se abrió por una ‘cachetona’, que al final cambió el gusto en Estados Unidos. Ayayayayay... Me voy. Soy fuga.