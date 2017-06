Rafael Nadal es felicitado por El Bombardero [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Yo soy hincha del Barcelona y Rafael Nadal. Lo del español es alucinante, sencillamente único, leyenda, inmortal, extraterrestre. Es cierto que ha ganado 15 Grand Slams y 10 en Roland Garros. Pero yo lo admiro más por su mentalidad, personalidad y huevos para levantarse en cada prueba que le puso la vida. Se lesionó de gravedad de la rodilla, de la muñeca, tuvo un desgarro abdominal de casi 30 centímetros y otras dolencias que casi lo desaparecen del tenis, pero no se dio por vencido porque chambea como una bestia y sigue reinando en el deporte blanco. En la tierra, en la arcilla, ni con dos raquetas le ganas. Cuando campeona Federer es el mejor de la historia. Cuando lo hace el Rafa es porque ‘se dopa’. Ahora quisiera verle la cara a esos tontos que minimizan sus logros. Sí, señores...



Me da gusto que Venezuela sin mucho ‘bururú’ se haya consagrado subcampeón del mundo Sub-20 en medio de tantas desgracias en su país. Fariñez, Soteldo, Herrera, Peñaranda y otros ‘chamos’ más serán promovidos a la selección absoluta. Bien trabajados y con una técnica depurada. Dudamel conformó un staff de puros compatriotas para levantar el fútbol desde las bases. Con módulos, entrenamientos, ojeadores, giras y capacitando a sus técnicos. Y sobre todo, sin argollas. Nada que hijo de un general, de una tía que me gusta o que el viejo pone billete. Aquí le regalamos la plata a un don nadie como Daniel Ahmed, cuya salida es: ‘Esto es un proceso, ya se verán los resultados más adelante’. Ese tango lo escucho desde Popovic. Yo acepto eso de un top, de un A1, de un profesional de nivel, cuyo legado lo avala. Curuju...



Este argentino es buenísimo colocando a sus paisanos en los clubes. O sea que los peruanos son los grandes sonsos y aplauden. Les quitan el laburo y mudos. ¿Dónde están el ‘Chino’ Rivera, Paul Cominges, ‘Muñeco’ Fernández y otros jóvenes que se han preparado con la suya y pueden ocupar ese lugar? Ellos, junto a los antiguos como ‘Titín’, ‘Chalaca’, Teddy, Arrelucea, ‘Chemo’, Mellán, Reynoso, Silvestri, Melgar, Uribe, Franco y otros que me olvido, deberían hacerse sentir. Para mí, la capacidad no tiene nacionalidad, pero si viene alguien, que sea un capo. Así es...



Grande el ‘Potoncito’ y el ‘Gavilán’. Solo pidieron que les paguen el colegio de los hijos, la comida, casa y gastos básicos para firmar por la rosada. Solo una condición: si suben a Primera, allí pondrán el número al salario. El corazón es el órgano que mejor habla. Sacrificaron plata por el cariño y agradecimiento al club que los reinventó. Además, hay un plus en el Callao, los pantaloncitos son serios, a la medida, intensas, melosas... Me voy, soy fuga.

