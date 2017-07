Raúl Ruidíaz enorgullece a El Bombardero [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Me da mucho gusto como peruano lo vivido por Raúl Ruidíaz en México. Mejor jugador, delantero y goleador. Fue emocionante verlo recibir los tres balones de oro. Tremendo ‘jamón’ en su primera temporada en la tierra del ‘Chavo del 8’. Solo Juan José Muñante y Gerónimo Barbadillo dejaron escuela por allá. La 7 de ‘Patrulla’ en Los Tigres no la usaron más desde que se marchó del club. Y al ‘Jet’ lo llaman señor. Le falta campeonatos para igualarlos. No necesitó de adaptación ni que ‘traigo a mis amigos porque extraño a mi perrito o trampita’. Llegó y la descosió con un equipo chico. Y eso que por su ‘tallarín’ y piernitas de alambre casi nadie le tenía fe, solo su familia. Y me incluyo yo. Pensé que lo iban a partir los defensores charros, que son unos desgraciados para la guadaña. La ‘Pulga’ es un buen jugador. Su fuerte es el desmarque, definición y, sobre todo, que es guapo y conchudo. La vida lo ha recompensado...



Leao Butrón ‘sabe’ bastante de fútbol. Hace poquito declaró después del 1-1 con Cantolao que por juego estaban para pelear el campeonato. Y tiene razón, siempre y cuando le den la mano o un brazo como ayer. La 12 no es la barra. El jugador 12 se viste de negro y gris. Sport Huancayo parecía los ‘íntimos’ de La Victoria con la pelota abajo y salida limpia. Triangulaciones, quimba y toque en primera. Pero como Pablo Bengoechea dice que se gana como sea, consiguieron un punto al guerrazo. Dos penales inexistentes: En el primero no lo tocan a Pajoy, que se tira a la piscina. El segundo venía porque venía y yo lo cantaba en la Redacción. Una jugada común en los córners y lo más chistoso es que cobra sin que la pelota salga del tiro de esquina. La expulsión de Minaya me dio risa. Fue a disputar del balón y chapa pie. Se nota que no hay mala intención porque llega tarde y era para amarilla. Qué feo...



Es increíble que Sport Boys viaje en avión a Huaraz y la ‘U’ con sponsor, televisión, taquilla y porcentaje por la Copa, se vaya en bus. Allí está la diferencia de dos Administraciones. Johan Vásquez se fue con su plata a visitar a Jorge Sampaoli a la Argentina para comprometerlo en la ‘Noche rosada’, y con creatividad y rodeado de gente capaz está haciendo una buena labor sin despilfarrar dinero. Es líder de la Segunda y ya no se escucha de pérdidas de puntos por deudas ni quejas del equipo. El Callao es una sola idea porque su departamento de marketing está haciendo cosas novedosas. La presentación reventó de hinchas en el Nacional y ahora el ‘Grau’ luce casi lleno todas las fechas. Lo destacable es que no piensa en dinero, cargo político o hacerse millonario con la ‘Misilera’. Solo quiere gloria. En cambio, hay otros que les importa un comino su función. Solo quieren llevarse hasta el papel bond a sus casas. Para muestra un botón. Miren la crema. Ya no hay nada en las arcas y faltan 5 meses de fútbol. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

