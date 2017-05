El chato Ruidíaz ya tiene todo arreglado con Cruz Azul

Del saque somos carnecita... Hay un runrún que el chato Raúl Ruidíaz ya tiene todo arreglado con Cruz Azul, solo falta el acuerdo de billete con Morelia, que se aseguró ampliándole contrato al goleador. Si todo sale bien, el delantero pasaría de ganar 60 mil a 120 mil ‘cocos’ al mes. La firme que lo que le está pasando es la muestra de que si te propones algo, lo puedes lograr. Dicen que cuando firmó su primer contrato con los cremas, lo ‘pesetearon’ porque no llegaba al metro setenta y le dijeron que solo ganaría 1500 dólares. La ‘Pulga’, bien agrandado, con 19 años, no se hizo paltas. ‘Páguenme lo que quieran, que el dinero fuerte lo ganaré en el extranjero’, les dijo a los dirigentes. Ahora gana su buen billete, se da el lujo de pasearse en un Porsche y los ‘cueritos’ se le regalan. El que puede, puede...

Me datean que el entrenador que está a cargo de todos los chibolos en San Luis se ha convertido en experto recomendando a sus paisanos. Las malas lenguas dicen que ya metió a cuatro en este año: Huaraz, Chiclayo, Cusco y Villa. Ese parrillero está acaparando el mercado y dejando sin chance a los nacionales. Lo peor es que el clon de ‘Toño’ Centella le dice sí a todo. Ayayayay...

El que no cambia es un zambito regordete que jugó en la ‘U’, ‘Muni’ y otros equipos. Ahora juega Fútbol 7 y como ‘chapa’ su buen billete para ‘lateando’ con la mototaxi de su ‘pata’. Se sube atrás y prende unos cigarros medios raros, que en cada pitada lo hacen toser a forro. Qué feo...

Ya me enteré que hay un directivo en el Rímac que es ‘mecedor’ al mango. Hace poco, un pelado paraguayo que fue subcampeón de América con el club, lo timbró para que lo recomiende en divisiones menores. El dirigente le respondió que iba a ver donde lo colocaba, después que no había plata y al final que no lo llame, porque él le devolvería la llamada. El que fue su capitán, hasta ahora sigue esperando que suene su celular. Así no es... Me voy, soy fuga.