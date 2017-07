Me alegra el buen momento de Ray Sandoval bombardero

Del saque somos carnecita... Me alegra el buen momento de Ray Sandoval. Parece que el muchacho andaba confundido y hacía la del Chavo a cada rato. Debe meterse en su cabecita que el trago, la joda y las malas juntas no llevan a nada bueno. Que se dé cuenta de que algunos ‘punteros’ que lo rodean solo sirven para camaronear y están en las buenas, porque en las malas son los primeros en arrancar. Al jugador de pelota se le saca en una, tiene talla, carácter, gol y val al frente. La pelotita es corta, aprende de los buenos ejemplos como el de Pizarro, que ya aseguró su vida, la de sus hijos y sus nietos después de tantos años en Europa. Todo es sacrificio. Nadie te regala nada. Conozco a muchos que tenían demasiada calidad en el verde y ahora están mangueando. La vida da oportunidades, pero si no las aprovechas, ya fuiste. Y no va a ser...

Ya me contaron que el ‘Rey de los bloopers’ está en problemas con un técnico antipático. El zambo se para lesionando, ‘vive’ en una clínica de Arequipa y el entrenador ya se aburrió. Lo malo es que todas sus lesiones las tuvo fuera de la cancha. Hummmmm...



Hay un runrún de que el ‘Abramovich del norte’ se acaba de comprar un caballo de más de cien mil lucas cholas. Se da esos gustitos, pero se olvida de que el ‘Ciclón’ está camino a la baja. Debería invertir y fichar buenos refuerzos y un entrenador de verdad, porque si no, el próximo año no va a tener equipo en Primera. Curuju...

Sporting Cristal vs UTC: Gol de Ray Sandoval

¿Se acuerdan del 'matador' Baroni? El hombre ahora anda haciendo negocios en el país, pero le chotearon unos ‘paquetes’ que intentó traer y ahora, por el Twitter, lanza veneno. Asuuuu...



El que anda recontra feliz es ‘Malingas’. El delantero se convertirá en papá por tercera vez y ahora se le ve más hogareño, paseando con la ‘patrona’ y la complace en todos sus antojitos. Lo malo es que parece que él agarró los antojos, porque cada vez le crece más la guata. Asuuuu... Me voy, soy fuga.