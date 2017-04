Real Madrid: El “Bombardero” comenta la polémica victoria ante Bayern Munich

Del saque somos carnecita... La firme que Real Madrid clasificó a las semifinales de la Champions y eso es lo que vale para sus hinchas y el fútbol. Pero no avanza con transparencia. O le tocan clubes ‘mazamorras’ en las fases de eliminación directa por las bolillas frías o pasa a la mala. El Bayern fue superior en la ida y vuelta con 11 en la cancha. Ya cuando le expulsaron a Javi Martínez -que en 3 minutos le sacaron dos amarillas- en Múnich e injustamente a Arturo Vidal en el ‘Bernabéu’, marcó la diferencia. La roja al chileno fue un asalto con ‘fierro largo’. El equipo de Zidane no tenía cómo hacer daño solo con Cristiano adelante. Pero otra vez el de ‘blanco’, porque no es amarillo, le dio una manazo. Jugar con uno menos en cuartos de final y con cracks de esta categoría es una gran ventaja. Qué feo...

¿Si creo en la remontada del Barcelona ante la Juventus? Es súper difícil. El cuadro de Luis Enrique fijo que va a ganar, pero no puedo asegurar que le alcance. Tiene al frente a italianos berracos, de oficio, carácter y experiencia. A Chiellini y Bonucci que no dudan y la ponen en el cuello. Si Messi, Suárez y Neymar están al 80% pueden haber muchos goles. El temita es atrás, donde hasta el Málaga y Real Sociedad han hecho la fiesta. Si se ajustan las piezas en defensa, el sueño estará vivo. Curuju...

Real Madrid 4-2 Bayern Múnich: Goles y resumen

Ya me contaron que ese pelotero celeste, que lo mandaron a la reserva por faltar a una práctica y llegar a otras con ‘tufo’, es full apoyo. Es que invierte en comprarle tarjetas a una mamacita de La Perla, que le gusta hacer polladas cada quince días. El muchachito gasta con el ave de corral y ella le paga en otras especies. Huuuuummmm...

Se me cayó ‘Tenchy’. El domingo pasado le faltó calidad en la última visita de la zambita que ya no es amiga de Sarita. La llevó a pasear por la Pampa de la Quinua, visitaron las mejores iglesias de Huamanga y, a la hora del almuerzo, le invitó un menú de 8 ‘mangos’. Pensar que la ‘escritora’ sí le manda chocolatitos que valen más que los platos a la carta de ese restaurante. Noooooo... Me voy, soy fuga.