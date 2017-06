Real Madrid hace historia como los grandes al ser bicampeón de la Champions League [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Real Madrid hace historia y es bicampeón de la Champions. No juega para las tribunas. Su estilo es para las vitrinas. Para la sala de trofeos. Su mejor virtud es que no te perdona. Es efectivo y práctico. Te hace añicos o puré cuando ataca. Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo moviéndose sin pelota. Es el jugador de los espacios libres. No es de amagar, llevarse a dos o tres, pero siempre está solito a tiro de puerta. Y definiendo es un animal. Sus goles no son bonitos, pero valen igual que de chalaca, huacha o de play station. Se le viene el quinto Balón de Oro sin ser Messi. El resto del equipo se saca la mela para el portugués. Zidane manejó como nadie la pelota y no va a manejar ese camarín, donde ninguno le llega al talón. Allí está la clave del éxito. Hasta lo convenció a CR7 de que no juegue los últimos partidos de la Liga para que llegue con piernas al final y miren los resultados. Yo soy enfermo del Barcelona, pero las cosas claritas. Sí, señores...



El ‘Potón’ volvió con fuerza. Lo han visto rondando por la avenida Alcázar en el Rímac. Aseguran que ha encontrado un ‘cariño’ y lo visita para que le quite el estrés después de los partidos en el puerto. El hombre es caminante porque le conozco una morocha que chambea en una perfumería de Ripley. Ayayayay...



Ya me contaron que el ‘Loquito de los basureros’ va con todo con las chicas, sin preocupaciones y todo porque su método anticonceptivo es de primera. El arquero, cada vez que sale de vacaciones, se arranca a los ‘Yunaites’ a pasear y de paso aplicarse una inyección que es recontraeficaz. También debe inyectarse algo para que no lo partan como el ‘Chato atrasador’. Curuju...



Hay un runrún de que ‘Rabanito’ hace de las suyas en Huaraz. Se lleva a los compañeros a ‘liquidar’ a la discoteca ‘Mega’. Su lugarteniente es un lateral con los mismos nombres de Maradona. Ambos no pagan entrada en el local porque de ir tanto, parece que fueran socios del dueño. Rexuxa... Dizque el ‘Chemo de los pobres’ estuvo el martes pasado almorzando menú en el jirón Caquetá. Pidió el de 8 soles y se devoró todo. Parece que ya nadie lo llama para facturar y en casa le están pidiendo que salga a chambear porque los ahorros ya se agotaron. Pobechito... Me voy, soy fuga.

Video: Ceremonia de premiación del Real Madrid