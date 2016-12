Del saque somos carnecita... Muchachos, los años no pasan en vano. El fútbol es una carrera de 10 a 15 años, si sabes cuidarte. Si no lo haces, cuando menos lo piensas, se te funden los motores. El ‘Rei’ apenas tiene 26 años y muchos ya no lo quieren contratar. Un empresario se comunicó con la gente del equipo huaracino que acaba de ascender y ofreció al delantero. Le respondieron que podían pagar lo que estaba pidiendo, pero saben que anda con mucha sed y le pican los pies, y así no pueden fichar a nadie. La firme que él solito se ha hecho mala fama. Así es...

Ayer, plan de 2:30 de la tarde, lo vi al zambito que ‘corta el césped’ rondando por los jirones Angaraes y Huancavelica, en el Centro de Lima. Se ‘barreteaba’ en un station wagon amarillo y miraba palteado a todos lados. Parecía que no quería ser reconocido por nadie. Hummmmm...

Ya me enteré de que al ‘Churrito’ le pueden prohibir todo en tienda rojinegra, menos dejar su celular. El muchacho, bien piola, sigue escribiendo a muchachitas inquietas. Dicen que pase lo que pase con el partido de mañana, ya tiene programado su lunes con una chatita que vive por el bulevar de Los Olivos y fue la ‘trampa’ de ‘Rabanito’. Ayayay...

Así que la ‘Amenaza’ que juega en Matute se casó el último jueves en San Miguel. Lo bueno es que lo hizo con su flaquita que tenía desde chibolo. Lo malo es que es más pisado que ‘Cosito’. Ella le maneja todas las redes sociales y es quien lleva las tarjetas de crédito del volante. Curuju...

La gente del Callao me timbra para invitarme y recomendarme un ‘hueco’. Es el ‘Rincón del Mago’ de mi causita Junior, en José Boterín. Una zona donde bajan los peloteros amateurs, profesionales, de Segunda, de loza, cancha sintética y potreros. La sazón es seria. También caen los mejores pantaloncitos. Esas que a la primera salida te dicen ‘con todas las cremas’. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.