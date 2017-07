Del saque somos carnecita... La firme que ese argentino es el más grande braguetero de todos los tiempos. Un profesional A1. No tiene estómago, hígado, colon, páncreas ni esófago para estar con una tía insoportable que le lleva 24 años de diferencia. No me la imagino sin maquillaje a la hora de despertarse. Ahora la trampea con una de 50 que tiene menos arrugas y les aseguro que es de ‘fichas’. Vive en Miami y lo debe estar ‘pechando’. ¡Que pase el desgraciado! Aquí a las canallitas hay que invitarles su traguito, llevarlas a comer pollito y darles para su Uber. Otras son más disforzadas porque son ricas y te exigen depa, ‘achote’, carteras de marcas y uno que otro capricho. Las de desbande solo quieren liquidar etiqueta negra, platinium, dorada o azul. Hasta las ‘michi michi’ piden su propinita. A mí solo me sacan un tarro de leche ‘Pura vida’. Y no va a ser...



El ‘Rei’ hace vida hogareña. El club le ha hecho firmar una cláusula donde acepta que si lo ven de rumba, le descuentan de su sueldo. Además, su ‘patrona’ lo tiene controlado y vigilado. Incluso, como una prueba de su amor, le ha dado la clave de su celular. Aplaudo que se cuide, lo que no acepto es que diga a todo sí. A su ma’re...



Por si acaso, se le viene un problemón a ‘Arrocito’. Me cuentan que la señora con la que hizo una travesura, decidió abrirle juicio por alimentos. La niña ya tiene 6 añitos y quiso arreglar por las buenas, pero el pelotero primero exigía el ADN y por eso ella ahora va con todo. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.