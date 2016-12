La renuncia de Mariano Soso era algo que se veía venir

Del saque somos carnecita... Para muchos fue sorpresiva la renuncia de Soso, pero era algo que se veía venir. Ese equipo, así como jugó la final ante Melgar, le meten de 4 a 5 pepas en la Copa. Ya lo dije ayer, deberían darle las gracias a Cazulo, Ramúa, Ifrán y Silva, porque no marcan la diferencia a nivel internacional. Son pan con relleno y camote. Acá campeona cualquiera. La realidad es cuando sales a jugar torneos internacionales. Inviertan y contraten refuerzos de calidad para no hacer papelones. Y no va ser...

El desaire del ‘Cabezón’ al presidente de la Federación reventó las redes. La firme que aparte de antipático es malcriado al mango. Hasta mundialistas lo maletean. Ahora entiendo por qué la mayoría de jugadores rojinegros no desea continuar en el club. Es que dicen que trata mal a la gente y es insoportable. No es casualidad que siempre se termina peleando con varios. Ayayayay...

Ya me contaron que la semana pasada, un zambito sin equipo y con dolores de cabeza por culpa de una salsera, bajó en las primeras horas del jueves a la casa de una tía que vive por el cruce de las avenidas La Marina y Escardó. Llegó con su mancha y media hora después timbró el ‘Rey de los bloopers’ para avisar que también estaba bajando. El hombre se enteró y pidió que lo abran en una. Hummmm...

Me avisan que los cremas armaron su cena de fin de año y no invitaron a un arquero. Es que el entrenador no lo pasa, le cae mal y dice que es maletero. Como ya decidieron que no lo tendrán en cuenta, le mandaron un mensaje a ver si entiende y busca otro equipo. Asu mare...

Lo vi a ‘Mantequilla’ Charún, quien metió golazos en Alianza y Boys, caminando hace unos días por el Centro de Lima. Mientras esperaba a un ‘causa’, un patita lo vio, se palteó y le entregó su panetón. La verídica que el zambo tiene pinta de malo, pero es honrado y trabajador. Y no va cher... Me voy, soy fuga.