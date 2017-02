’Rey de los bloopers’ se puso a maletear al ‘Cabezón’

Del saque somos carnecita... La importancia de un entrenador en un equipo es clave. Te hace competitivo o te destruye a pedacitos. El ejemplo más claro es Universitario. Tiene gente joven, buenos jugadores y es un mamarracho al cubo. El desorden, desesperación, caos, improvisación y el no saber qué hacer es el fiel reflejo de su banquillo, de su staff de entrenadores que se mira y no le encuentran solución a nada. El ‘Puma’, el ‘Toro’ y la ‘Manzanita’ no tienen la mínima idea de lo que es trabajo táctico, en zona, armar un once, manejar un grupo y todo lo que demanda dirigir a un plantel. Esos señores ahorita lo ubican a Carlos Cáceda de puntero izquierdo y al ‘Pana’ Tejada de lateral. No creo que Manicero, Guastavino, Vargas y otros más se hayan olvidado de jugar. El temita es que están desconcertados y no pueden tirar a nadie porque son futbolistas con códigos. Sí, señores...





Ya me contaron que un técnico de un club grande, ‘profesor’ de noche, está bajando seguido a San Isidro. Se ha reencontrado con un cariño que tuvo cuando era asistente en la avenida Canadá y han recuperado el afecto, parecen tortolitos y ahora se ven bastante seguido. El tío es recontraintenso. Lo prohibido lo excita, lo emociona, le da la adrenalina que necesita. Huuuummmm…



La firme que el ’Rey de los bloopers’ es malagradecido. Se puso a ‘liquidar’ con ‘Velascues’ en una cebichería de Arequipa y empezaron a maletear al ‘Cabezón’. Fue el lunes y soltaron su veneno: “Se cree disciplinado y bien que le gusta organizar huascas”. Es grave esa acusación. Parece que el antipático se junta con los más allegados y se mete sus pomos. ¿Será cierto eso?...



Atención Cajamarca, me avisan que un tal Gino, sobrino de un aniñado, se ha empatado con un par de chibolos de la reserva y han alquilado un depa en el barrio de ‘Los Baños Termales’. Allí llevan chiquillas ingenuas y después de varias botellas de ‘chelas’, hacen lo que les da la gana. Qué feo... Me voy, soy fuga.