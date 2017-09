Del saque somos carnecita... Los argentinos están haciendo lo que les da la gana. Cambiaron de estadio en 24 horas, están ‘maquinando’ para colocar un boliviano o un ‘veneco’ de árbitro y han puesto las entradas para la tribuna de los peruanos a 190 ‘cocos’. Casi 700 soles. La firme que los dirigentes peruanos ya deben dejar el perfil bajo y ponerse los pantalones. Que se pronuncien, reclamen, hagan sentir su voz. Estos partidos se ganan en todos lados. Se empieza fuera de la cancha y se terminan ‘guerreando’ por los tres puntos en la cancha. Sí señores...



Ahora dicen que están armando todo para que la hinchada de Boca llene el estadio y nos meta presión. Ahora más que nunca se necesita jugadores con raza, coraje y que no les tiemblen las piernas, sino más bien que se encojonen en ‘La Bombonera’. Ya lo dije, mi tío Chale, con 60 kilos, los agarró a pelotazos en la cabeza y no pasó ni mela. Y no va a ser…



El ‘Rey de los bloppers’ vive su peor momento. Tenía una ‘trampita’ de Surco Viejo y ella lo ha dejado por un tío chiclayano que supera los 6 ‘cheques’. O sea, se ha ido a jugar a la tierra del patita que lo partió. Qué feo...



Me avisan que la voleibolista mamacita, una ‘Key’ que tenía todo para ser Miss Perú, se separó de su esposo. Se cansó de mantenerlo y encima le gustaba ‘wasapear’ con un cariño antiguo. Completito era. Rexuxa...



El ‘japonés’ del Callao se cuida, no sale a brindar, terminó con su flaca y no invita a ninguna amiguita ni al cine. Es que está en su último ciclo en la universidad y encima sabe que falta poquito para subir con la ‘Misilera’ y puede regresar a Primera. Puede tener dos éxitos en el año. Y no va a ser...



Me voy, soy fuga.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.