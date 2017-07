¿Rinaldo Cruzado 'choteó' contrato de equipo chino? [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Veo tanta mala leche, mala entraña, que la verdad cada vez entiendo menos. Hay hombres que chocan con la mujer del amigo, de un familiar y ni se sonrojan. Descubro a tipos que se meten con casadas y destruyen hogares como si se tratara de un vaso de vidrio. O los asolapados o ‘paños de lágrimas’ que maquinan para ‘tirarle los perros’ a las que sufren por engaños y necesitan de un hombro o apoyo. Por eso un causa me dio una idea. Me sugirió declarar el ‘Día del partidor’. ¿Sería el día del cumpleaños de ‘Cayo’, ‘Giselo’, ‘Chato atrasador’, Icardi o John Terry? Ustedes pongan la fecha. Sí, señores...



‘Si jugamos como el segundo tiempo, estamos para pelear el título’, dijo Leao Butrón después del 1-1 con Cantolao, el miércoles en Matute. Ese día pudo acabar 3-0 porque los chalacos perdonaron de contragolpe y un cabezazo salvó la noche a los 92 minutos. No me gusta el estilo y no hay juego. Lo dije a principios de año y lo sostengo. Ayer fue más de lo mismo y solo rescato a ‘Cachito’ y Godoy, que han levantado, y el arquero que responde a la altura. La suerte bajó a la cancha a los 90’ y se llevaron tres puntos. Los resultados le dan la razón al capitán. Pero con ese nivel no creo que puedan sostener la punta. Así de clarito...



Me pasan la voz de que a Rinaldo Cruzado le ofrecieron un contrato millonario en China. Aceptó en ‘one’, pero había una condición: el dueño tiene tres clubes más y es el bravo de las apuestas. Un mafioso de aquellos. Le dijeron que algún día iba a tener que ir para atrás y el ‘Solcito’ mandó todo a la mela. Lo felicito. La honra vale más que el oro. Fijo que otros chapaban las monedas y se prestaban para la cochinadita con autogoles, penales y expulsiones. Eso sí, previa ‘topeada’ o cuarteada. Nooooo...



Por siaca, denuncio con anticipación y cuando todavía no ha terminado la primera rueda de la Segunda. Hay un expelotero que llama a sus colegas que están en vigencia para arreglarlos y favorezcan a un cuadro de provincia con mucha plata. Ya le han dicho a la gente que lo graben por atorrante. Varios chicos están mortificados por su atrevimiento. Estaremos atentos... Me voy, soy fuga.

Rinaldo Cruzado se hace el loco por Michelle Soifer.