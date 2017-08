¿‘Foquita’ y otros 'extranjeros' serán secuestrados? [VIDEO]

DEL SAQUE SOMOS CARNECITA... Escucho y leo que van a ‘secuestrar’ a los extranjeros y sobre todo, a la ‘Foquita’. Que bajen del avión y directo a la Videna. También deben cuidarlos y mucho, adentro. No olviden lo que ha pasado en los estacionamientos. Hay variadas historias de caídas de aretes, lunas empañadas y ‘movimientos’ extraños. Tampoco sufro de amnesia porque tengo fresquito lo del Golf Los Inkas. Eso era caleta. Porque con consentimiento metían orquestas de salsa, cómicos y visitas familiares y de trampas. Una concentración es concentración y no distracción. Qué mejor entretenimiento que ver fútbol. Cómo se mueve colectivamente Bolivia y Ecuador. Un recopilado de cada rival para reconocer sus fortalezas y debilidades. Eso es pensar en tu selección, país y gloria. Sí, señores...



EL TEMA DE LOS ARQUEROS ME TIENE CANSADO. Yo lo descarto a Leao Butrón porque no estaba en la lista inicial. Así que entre Carlos Cáceda y José Carvallo saldrá el elegido para atajar en el Monumental. La titularidad le correspondería al de la ‘U’ porque es el que ha tenido más presencias en el proceso. Pero todos lo conocemos al ‘Tigre’. Es ‘cabulero’ y le gusta sorprender a último minuto. Sus experimentos son su marca. Lástima que nunca le dan resultado porque no la achunta. Nooooo...



QUIÉN TAPE NO ES EL PROBLEMA, porque tienen el mismo nivel. Lo que debemos solucionar es levantarle la moral a Christian Cueva y Miguel Trauco, que vienen bajoneados. El chato, con Sao Paulo, está entre los coleros y el marcador ha sido sentado en Flamengo. También recuperar pronto a Alberto Rodríguez y darle confianza a Luis Advíncula y Pedro Aquino, que vuelven al once. Que saque lo mejor de André Carrillo, Edinson Flores, Yoshimar Yotún y encontrar al sustituto ideal de Paolo Guerrero, que para mí debería ser Jefferson Farfán. Así es...



ME PASAN LA VOZ DE QUE UN ZAMBITO, además de bombero, es galán atorrante. Dizque ‘Velascues’ se encontró en el aeropuerto con la chica de un crema. Le tomó foto, se le acercó y le buscó el habla. Ella lo parchó en ‘one’: ‘Estoy esperando a mi novio que viene de jugar de provincia’. El defensa siguió guerreando y de intenso le sacó el celular. Se despidieron y al toque la timbró para verificar el número. La señorita contestó y el jugador la miraba desde el segundo piso. Colgó la llamada y, de pronto, aparece su enamorado y se metieron un chape. La firme que la señorita, así no haya hecho nada malo, no tenía por qué soltar su fono. ¿Y quién es la víctima? Su nombre es igualito al de un bailarín español. Ahí lo dejo... Me voy, soy fuga.

Ricardo Gareca se distrae así previo a duelo con Bolivia