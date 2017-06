Selección Peruana: "Es una buena ocasión para que Ricardo Gareca pare bien al equipo que enfrentará a Ecuador" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Esta noche se espera una fiesta en Arequipa. El rival es Jamaica y es una buena ocasión para que Ricardo Gareca pare bien al equipo que enfrentará a Ecuador. La altura en la ‘Ciudad Blanca’ es similar a la de Quito y los jamaiquinos son morenos con somatotipo similar a los norteños. Ante Paraguay, el técnico volvió a lo suyo, o sea a desperdiciar un tiempo, aburrió 45 minutos y en el complemento se hicieron algunas variantes. Ojalá que esta vez aproveche bien los 90 minutos y utilice a quienes estarán esa fecha ante la ‘tricolor’. Ya no se puede perder ni un solo punto. Además, fijo que esos zambos se meten unos ‘bates’ y escuchan a Bob Marley antes de salir a la cancha.



Y no va ser... Todo se sabe, ya me contaron cómo hizo ‘clic’ el delantero que le gusta trampear por la mañanas y fue ampayado por su esposa. Cuando regresó al Perú, se reunió con el tío que le paga el sueldo en su actual club. El dirigente lo llevó a su casa para acordar el sueldo y ahí ‘tarifó’ a la chibola.



Asuuuuu... Bien el ‘Orejas’. Aprovechando que tuvo la tarde libre el domingo, se llevó al ‘Puma’ a almorzar a un chifa de la avenida Javier Prado. Pidió todo a la carta y cuando fue la hora de pagar la cuenta sacó la tarjeta y corrió con todos los gastos. El muchacho no olvida que el ídolo crema se portó con él cuando estaba ‘michi michi’.



Vale... El ‘Búfalo’ de la ‘Misilera’ se ha metido a la hinchada en el bolsillo. Dicen que el delantero tiene buenas fichas y está poniendo billete para ayudar a cumplir con los pagos de la plantilla. Lo único que pide es que lo dejen jugar para llevar a la rosada a Primera. Así es... Me voy, soy fuga.

Perú 1-0 Paraguay: resumen y gol