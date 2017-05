‘Sinchi’ que fue campeón de la Sudamericana es comentarista en canal de cable

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un zambito, que sale en comerciales pidiendo perdón por un gol que falló, alzó vuelo a Bélgica. El hombre había olvidado ir a ver a su hijo que la está rompiendo en menores del Brujas y hace rato que no le daba un abrazo. La sangre es la sangre. Como decía ‘El Padrino’, un hombre siempre debe estar al lado de la familia. Y no va ser...

Aviso de servicio público: a las esposas y novias de futbolistas, les aviso que hay una muchachita de Comas, de nombre Stephanie, que está escribiendo al ‘Wasap’ de peloteros. Los invita a salir, manda fotos en hilo dental y les escribe muy coqueta. Como esta red social es una arma de doble filo, varios se han negado, pero ella insiste tanto que parece que hay algunos que están a punto de caer en tentación. Guarda ahí...

Me cuentan que el ‘Sinchi’ que fue campeón de la Sudamericana, ahora es comentarista en un canal de cable. Además, alista su libro donde contará sus días en ‘canadá’, las veces que llamó a ‘Juviejo’ y que le respondió una vez y le apagó para siempre el celular. Ah, tampoco se salvarán esos compañeros con los que ‘liquidaba’ hartas horas y cuando lo ‘guardaron’, nunca lo visitaron. Qué palta...

Hay un runrún que el ‘Tanque roto’ está cerquita de dirigir al equipo más popular de la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Dicen que aparte de darle la conducción del equipo, será la imagen de la institución. Parece que chapará buen billete. Provecho... Me voy, soy fuga.