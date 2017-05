Sporting Cristal: El Bombardero comenta su pobre campaña en Copa Libertadores

Del saque somos carnecita... Hemos sido testigos de la peor campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Una vergüenza. Jugadores sin alma ni raza. Ahora que no salga el ‘Pelucón’ a decir que es un equipo que propone en todas las canchas, porque ni de locales tuvieron el coraje para buscar el partido. Por si acaso, los valientes se ven en estos partidos difíciles como anoche y no haciendo goles de media cancha a Comerciantes y Alianza Atlético. Así es...

Ya me contaron por qué ‘Velascues’, después de la Copa América de EE.UU. no fue considerado más para la bicolor. Resulta que en ese campeonato, aprovechando un día libre, el defensa se puso a ‘liquidar’ en su cuarto y, en otra habitación, el ‘Maestrito’ hizo lo mismo. Lo malo es que cuando se les subió el trago empezaron a hacer bulla, el ‘Tigre’ subió molesto y su asistente se ‘bañó’ en grasa y lo echó al pelotero. El muchacho se le quiso ir encima por ‘largarlo’ y desde allí le bajaron el dedo. Qué feo...

Hay un runrún de que un arquero con nombre de ‘Rey’ de La Biblia está con roche con sus compañeros de un club que primera vez juega en Primera. Me cuentan que armó una junta y a los más chibolos les demora en pagar y, encima, es el encargado de cobrar la multa a los que llegan tarde y a los más jóvenes les aplica el abuso, los pone contra la pared y ellos no responden porque saben que maneja el equipo. Así no es...

El ‘Burrito’ que jugó en Argentina, Cienciano, Alianza y España, ya dejó la pelotita y se ha dedicado a enseñar los secretos a los chibolos. Me cuentan que enseña gratis en el barrio de ‘El Porvenir’. Como fue ‘sufridito’, ahora apoya a los muchachitos que no tienen billete. Vale... Me voy, soy fuga.