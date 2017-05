Sporting Cristal: El Bombardero sigue comentando su fracaso en Copa Libertadores

Del saque somos carnecita... La firme que Cristal dio vergüenza en la Copa. Un equipo frágil, timorato, sin dinámica ni jerarquía y con jugadores de uso doméstico. O sea, solo para que le ganen a Comerciantes Unidos. Yo botaría a medio equipo. Los Cazulo, Ifrán, Costa y Calcaterra no marcan la diferencia. Los extranjeros que llegan al país, así como cobran bien y puntual, deben tener un plus que aportar. En otros países no te aguantan el salto. No rindes y te meten una patada en las cuatro letras. Así es... Hay otros nacionales que ya llegaron a su techo y no dan más. Ya fueron...

El ‘Pelucón’ que tocaba el bombo en la Trinchera sigue con su tango de que sale a proponer, que puede perder pero en el juego el balance es bueno, que siempre trataron y tuvieron más tiempo el balón. Qué buen chiste...

Y por último, que no se la lleve de alivio ese barbón que vive de lo que hicieron los celestes hace 20 años, cuando llegaron a la final de la Copa. Y no va a ser...

Ya me contaron que el clon de ‘Superman’ estuvo el sábado con su ‘patrona’ marcando el concierto de ‘Los 4 de Cuba’ en el Lawn Tennis. Como está recuperándose de una lesión, solo miraba, ni intentaba bailar, tomó agüita y se arrancó. Hummmm...

Hay un runrún de que ‘La Pulga’ tenía planes para arrancar de la Videna a un lugar prohibido. Por eso de su casa le avisaron a su viejo que lo vaya a recoger y el tío se apareció de improviso. Así que ayer se subió a la ‘nave’ de su hijo y se lo llevó derechito a descansar. Rexuxa... Me voy, soy fuga.