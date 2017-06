Sporting Cristal: situación de club rimense es un parto, según El Bombardero [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que la billetera más gruesa del Perú está al final de la Javier Prado. Su entrenador es el más caro del medio y de todos los tiempos. Ha firmado por dos años. La primera temporada chapa 29 800 cocos mensuales, la segunda sube a 40 mil, una prima de 50 mil y fuera de premios por campeonatos y clasificaciones a torneos internacionales. Eso no es todo. Su empresario ha cobrado de comisión 50 mil verdes por el 2017 y 60 mil por el 2018. O sea que solito supera el ‘palo gringo’. Tremendo gasto. Pero allí no queda el asunto. Además, su asistente se mete 11 mil ‘cocales’ cada fin de mes y su preparador físico 5 600. A los dos les suben una luca al año siguiente. Y no cuento al que chambea con los arqueros. Toda esta fortuna en un fútbol ‘chalona’, uno de los peores de Sudamérica. ¿Para qué estan esos administradores, para ordenar la casa o botar la plata? No sean malos...



Me pasan la voz que un morochito que sacó un clavito es partidor al mango con su cara de sonsito y buenito. Por segunda vez le quitó un personal al ‘Metrosexual’. Hace años de años, le arranchó a una conductora que ahora la pega de señora y tiene un ‘file’ de un millar de hojas. Esta vez le comió el cerebrito a una mamacita de la oficina del club. No lanzo su DNI por no echar más combustible al fuego. Ambos son causas, pero están distanciados. Es un hola con coba. Ayayayayay...



Increíble que Alianza gane el clásico y las portadas sean de Leao Butrón, cuando deberían ser los volantes, delanteros o Pablo Bengoechea por el buen juego. Lo dije hace dos días, por el arquero no han botado al DT y a varios pan con relleno y camote. Para mí, se les presentó el Señor de los Milagros en el ‘Monumental’. Cada fecha hacen cuatro o cinco cambios y no veo ninguna mejora. Incluso siento que el profesor no sabe cómo explicar el mal funcionamiento. El primer gol de ‘Cachito’ es un blooper de ‘Supermán’ Fernández. El de Rinaldo también se lo come Raulito. Fue colocado con la parte interna y de larga distancia. Ni siquiera fue un remate seco, potente al ángulo. Nadie hizo sombra en los dos disparos. Falto de reacción por los 7 meses de inactividad. En forma, agarra con una mano esos dos tiritos. Después, los de La Victoria no tuvieron una clarita. Y no va a ser...



Lo de ‘Chemo’ y Cristal es un parto. Cada vez que pierde, termina goleado y por cuadros de medio pelo. Veo al pelucón y el ‘Camello’ en el banco y son el fiel reflejo de lo que pasa en la cancha. No hay alma ni la tan mencionada raza. Seguro que pondrán de excusa el pesado viaje, el árbitro, la altura y otro tango más. La realidad es que se les nota fastidiados, incómodos o algo por el estilo a sus peloteros. Ese ‘Diana’ que se apague porque cada vez que lo clavan se le prende a un chibolo como en el segundo gol. El pata que expone o tira a los leones al amigo o compañero, no sirve. Así de sencillo. Así es... Me voy, soy fuga.

