Del saque somos carnecita... El ‘Zorro’ confirmó su romance con la ‘ojiverde’ en un medio internacional. En la foto se le ve con una risita como diciendo ‘me salí con la mía’. Ella se voltea y no da la cara. Para mí, el ‘Depredador’ y los ‘Fantásticos’ han quedado como giles. ¿Por qué? Le pararon balón al actor que, silenciosamente, le echó el ojo a una oficial. A los reyes de las encerronas y de levantarse chicas ajenas, los bobearon. Partidor que parte a partidor tiene 100 años de perdón. Sí, señores...



Lo de Sporting Cristal es una vergüenza total. ‘Chemo’, en esta campaña, se ha equivocado en elegir, contratar y algunas veces en plantear los partidos. Ha tenido los plazos suficientes para armar un equipo competitivo y que no haga papelones, pero ha dado pena en la Copa, y en el Torneo de Verano no hay raza ni mela. Ha hecho noticia por goleadas que le han metido y por corretear a su jugador para guapearlo delante de millones de televidentes. Curuju...

Sporting Cristal 1-5 The Strongest: Resumen y goles

‘Solanito’ está más activo que en sus tiempos cuando se vestía de corto. No juega en una cancha, pero fuera de ella, sigue siendo un número ‘10’. Anda en amores con una ricura, que fácil bordea los 9 puntos y vive en la urbanización Pando, cerquita a la Universidad Católica, la zona de ‘Ñol’. A la flaca no le importa que sea casado ni que ya no gane como antes. Solo quiere tiempo y como es celosa, lo manda bien cansado a su casita. Rexuxa...



Lo vi ayer muy tempranito, plan de 7 de la mañana, a ese defensa de un club grande con apodo de boxeador peso pesado. Salía de un hostal del jirón Recuay en Breña. Cuentan que hace unos días está hospedado allí, aunque también lo ven conversando con una señorita de la cuadra 2 de esa calle. Huuuuummmmm...



Por si acaso, ese arquero que ataja en un equipo de comerciantes rejuntados, también la hace de empresario. Llevó a un chibolo a la reserva y por la recomendación, le cobró 8 mil soles. Ahora al muchacho lo han botado y el abusivo no le devuelve ni un sol de lo que ‘chapó’. Tienen vouchers de pruebas y lo denunciarán públicamente si se porta mal. Qué feo... Me voy, soy fuga.

