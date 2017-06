 ‘Superman’ le salvó la cabeza al ‘Profesor’ 

Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Profesor’ le debería mandar la mitad de su sueldo a ‘Superman’, porque con el ‘blooper’ que se metió le salvó la cabeza. Las malas lenguas aseguran que el charrúa ya estaba ‘cocinado’ si no ganaba el clásico, pero con el triunfo ya puede barajar el mal funcionamiento de su equipo. El charrúa ya tuvo 16 partidos oficiales de ensayo (14 en Torneo de Verano y 2 en Sudamericana), además de amistosos, y no está para decir que aún tienen que corregir errores, no encuentra el once ideal y tampoco ha sabido repotenciar a sus jugadores.



Así es... Me datean que el ‘Encantador de serpientes’ se quiso apuntar con un equipo de Huancavelica. Al dueño del equipo le ofreció su asesoramiento, experiencia y contactos, pero a cambio le pidió un billetazo como sueldo. El ‘tío’ le dio las gracias, pero le dijo ‘allí nomás’. Ya lo tienen tarifado.



Curuju... El jueves pasado, el ‘Diamante’ estuvo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Llegó para dar una charla a los estudiantes y contó hartos secretos del Mundial de España. Estuvo invitado para conversar por una hora, pero captó tanto la atención que se quedó respondiendo anécdotas por más de dos horas.



Vale... Por si acaso, ‘Velascues’ ya se alejó del ‘Rey de los bloopers’ y ahora camina con ‘Churrito’. Van a todos lados y hasta se bañan juntos en una piscina de Yanahuara, almuerzan y regresan a sus ‘depas’ a descansar. El zambo sabe que el volante tiene jale con la farándula y el delantero ya no pinta con los pantaloncitos, está de bajada. Noooooo... Me voy, soy fuga.