Un técnico de infantiles está pedido por meterse con dos señoras

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay una coloradita que puede estar con cualquier gil, pero el ‘duro’ es un zaguero que ahora anda por el Cusco y antes estuvo en el ‘Ciclón’. Iba a jugar en Matute, pero dio positivo y lo castigaron un año. La chicoca, cuando estaba con el ‘Rey de los cueros’ se escapaba para encontrarse con el pelotero y darse su gustito porque su novio no le hacía ni cosquillas. Y por siaca, con el ‘Padre de la patria’ va a ser igualito. Guerra avisada no mata gente...



Hay un runrún de que ‘Pablito’ le cerró la puerta a ‘Choliño’. Los directivos le consultaron para subirlo a su comando técnico y respondió que no lo quería y que lo dejen trabajando con los chibolos. El ‘garoto’ está resentido y aseguran que se cruzan en el club y le da la mano sin mirarlo. Si se comprometió en darle el cargo, está mal. Pero si no es así, está en toda su razón de escoger a su gente de confianza. Ayayayay...



Cuentan que ya lo tienen cocinado al ‘Churre’ de Ayacucho. Lo chistoso es que quieren traer de nuevo a ‘Peinadito’, que hace poco fue denunciado públicamente por un compatriota suyo de cobrarle comisión. El ‘malazo’ todos los días lo timbra al bravo, se ofrece por menos precio y compromete a traer jugadores que están dispuestos a ‘cuartear’ sus sueldos. A ese bigotón le deben prohibir la entrada al país. Es de la peor especie. Rexuxa...



Me llaman para denunciar a un técnico de infantiles y juveniles de un club grande. El hombre no respeta a nadie y ya se armó un escándalo a nivel de padres de familia. Se ha metido con un par de señoras y los maridos le han querido poner la mano. Por ahora lo dejo ahí, pero voy a seguir averiguando... Me voy, soy fuga.

Ahora recordemos el empate de Cristal con Universitario.