Así que ‘Tyson’ tuvo broncón con la mamá de sus ‘retoños’

Del saque somos carnecita... Perdedor en el amor, ganadazo en el trabajo. Me pasan la voz que el delantero que no pudo retener a su ‘Reina del totó’ ni con billete, estuvo el miércoles peloteando en San Isidro. Fue como una despedida, porque juntó a su promoción de juveniles de ‘La Vicky’. Esta vez sí fueron toditos, en cambio cuando convoca el ‘Depredador’ falta gente y todo porque el delantero siempre pide ‘chanchita’ para la cancha. Qué feo...

Así que ‘Tyson’ tuvo un broncón con la mamá de sus ‘retoños’. Había quedado en que entraría con ellos a la ‘Noche crema’, pero después de una acalorada discusión, no se lo permitieron y tuvo que salir solito y sin nadie al lado. La firme que a veces por las peleas de los padres, terminan ‘pagando pato’ los niños que estaban emocionados. Por eso, chicos, antes uno se enamoraba a ciegas, ahora hay que escanear, investigar y filtrar a tu futura compañera. Ya no vale cuando estás casado o conviviendo. Y no va a ser...

Me cuentan por qué las nuevas camisetas ‘blanquiazules’ fueron presentadas sin el sponsor oficial. Resulta que estaban llegando al Perú y por error las bajaron en Ilo. Se enteraron en La Victoria y mandaron a un patita que las traiga, pero ya no hubo tiempo de ponerle el aviso en el pecho. La informalidad de nuestra pelotita. Curuju...

Por si acaso, la gente de la ‘Banda del basurero’ está recontra ‘arañada’. Es que el número 1 del club les ofreció meterles un buen centro para que puedan ir hasta Ecuador a alentar al equipo. Cuando lo buscaron, les dio un billete que solo alcanzaba para que vayan 10 ‘puntas’ a Cañete. Rexuxa...

El que ha abierto su academia exclusiva para la formación de delanteros es el pelotero que era una ‘Chispita’ en el área. Les contará los secretos para ser goleador a nivel local y desaparezcan a todos los arqueros. Él ya sabe por qué. Plop... Me voy, soy fuga.