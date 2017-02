Universitario: El “Bombardero” comenta la vergonzosa derrota ante Capiatá

Del saque somos carnecita... Qué verguenza, no lo puedo creer. Ha perdido Universitario y el Perú. Fue 3-0 y pudo ser tranquilamente 7-0. No hay dos partidos iguales. Y no hubo plan ‘B’. Debimos presionar en su campo y ellos sorprendieron tapando las salidas y corrieron como galgos. Querer es poder y lo lograron. Fue un baile de aquellos. Yo lo escribí hace unos días, cuando decían que el Capiatá era un cuadro malísimo, limitadísimo. Y tuve razón. Los paraguayos son guerreros, durísimos de locales y ladillas de visitantes. La verdad es que la ‘U’ se preocupó en reforzarse, pero no de lo primero, que era cambiar de entrenador. Chale, Carranza, Cantoro y Maldonado están para que presenten un piloto de ‘El especial del humor’ a cualquier canal. A Roberto yo lo respeto por sus años, por su trayectoria y me da gusto que se gane sus monedas, pero mejor le caería un puesto de descubridor de talentos o que vaya a las concentraciones a contar anécdotas de cómo la rompió en su época de jugador. Sí, señores...

El ‘engañamuchachos’ solo funciona con equipos torrejas, porque los trabajaditos le pintan la cara. Lo de Aldo Corzo es lamentable. El año pasado perdía pelotas y él mismo las recuperaba. Increíblemente eso le valió para llegar a la selección y firmar por la crema. Ayer parecía patuleco cuando trotaba. Tiene dos opciones: reventarla a la tribuna o entregársela al contrario. El caso de Alberto Rodríguez y John Galliquio es de Ripley. Entre los dos hacen 70 años. Solo vieron los números de las camisetas de los guaraníes y ni con moto lineal los agarraban. El rendimiento del ‘Mudo’ es un dolor de cabeza a un mes de las Eliminatorias. El chiquillo Joaquín Aguirre es una terquedad del comando técnico. No tiene sitio ni en la reserva. Qué feo...

La volante estuvo viendo el espectáculo en primera fila. Al panameño Alberto Quintero le cancelo su visa de trabajo hoy mismo. Es un cono, pan con relleno y camote. Al veneco Arquímedes Figuera le veo más futuro preparando arepas en el mercado de Magdalena, donde cachuelean varios de sus compatriotas. Esos dos han sido contratados para marcar la diferencia y ni mela. El chamaco Giordano Mendoza se ha equivocado si cree que correr como loco es jugar fútbol. Que corra el balón, que no quema. Alexi Gómez es un semáforo malogrado. Ni rojo, ni amarillo, ni verde. El último sábado lo ampayaron fumando en ‘El Huaralino’. No descansa, no duerme sus horas. De lateral dio pena, lo humillaron. No tenía fuerzas ni para estirar la pierna. Ese chico tiene serios problemas en el ‘coco’. Así es...

No entiendo por qué lo cambiaron a Diego Manicero. El único que encaraba, miraba para adelante y trataba de asociarse con sus compañeros. Salió y se acabó todo. El ‘Charapa’ Rengifo era fácil de mapear porque no se movía ni para distraer al defensa. Para mí, Luis Tejada cojo debe ser titular por nivel. Diego Guastavino está falto de ritmo, de confianza. Y la verídica que a Adan Balbín le cuesta pasar la pensión y va a pasar bien la pelota. Metió puros bombazos. Allí había que abrir la cancha y tirar centros rasantes, porque arriba no ganamos una. Me apuran por el cierre, así que nos vemos mañana... Me voy, soy fuga.