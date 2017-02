Universitario: El “Bombardero” sigue molesto con la derrota ante Capiatá

Del saque somos carnecita... La firme que el único plan de Roberto Chale es el ‘S’. ¿Cuál es ese? El de la suerte. Lo peor es que su comando técnico no dirigió antes ni la Copa Milo y los nombraron asistentes. Con ese staff no pasa de fútbol, pichanga, remates al arco ni físico. Nada de táctica fija, detalles, automatismo. Menos de doble turno. Fue un chiste verlos con la mano en la cara sin reaccionar el jueves por la noche. No atinaron a ni mela. Bloqueados porque no tienen experiencia y no ayudan en ni mela a su jefe. Un equipo máster de ‘picapiedras’ les pintó la cara. Jugadores de 35 años pasaban como carros Audi por el lado de jóvenes como Aguirre, Corzo y Gómez. Sí, señores...

Los defensores del ‘Niño terrible’ argumentan que salvó de la baja a Universitario y que lo clasificó a la Sudamericana y Copa Libertadores. Es cierto. También es verdad que contó con gente de oficio y eso a veces basta en nuestro mediocre campeonato, porque se saben parar en la cancha. A nivel internacional no es suficiente. A lo mejor mañana gana el clásico y se borra el ridículo ante Capiatá. Pero yo seguiré pensando lo mismo de hace un año y medio atrás. Es un ‘Engañamuchachos’. Por siaca, todo lo canté en la previa. Quizá venga otro entrenador y le vaya mal. Pero si labura y tiene conocimiento, estará más cerca de ser competitivo. Así es...

Por siaca, el ‘Ken’ es recontraintenso. No entiende que la ‘colocha’ ya no quiere nada de ‘remembers’. Le timbra, le escribe al ‘wasap’ y no le responde. Pero como está ‘loquito’ por ella, la fue a buscar a su depa de Miraflores y ella le aclaró por el intercomunicador que la deje en paz. El hombre quiso entrar de guapo y el portero lo parchó: sin orden de la chica, no pasa. Tuvo que hacer el pasito de Michael Jackson porque es manco para el puñete. Qué palta...

Me avisan que el primo del zambito que anda por Rusia es malazo. La pulseó a la ‘Reina del totó’ y como rebotó, ahora la maletea y ya no piensa manejar su carrera artística. La firme es que quería ir más allá y a la ‘rosadita’ no le gusta. Una vez más quedó demostrado que los partidores no respetan ni a la familia. Esos son los más peligrosos. Seguro que algo le va a pintar cuando inaugure el ‘Bunker’. Los ‘chulillos’ o ‘compra chicles’ también chapan algo. Y no va a ser...

Hay un runrún de que el Rafael de la ‘Franja’, que ‘nació’ en Ate, está correteando a una mamacita que sale en la televisión y cuyo nombre empieza con V de Vanessa. El volante chatea mañana, tarde y noche con la conductora. Desde la concentración y antes de entrar a la cancha. Pero la chica a veces le acepta salir, otras veces se niega y lo tiene desconcentrado. Ese es el problema cuando te regalas. Huuuummmm... Me voy, soy fuga.