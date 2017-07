Del saque somos carnecita... La verídica que lo que pasa al final de la Javier Prado estaba cantado. Lo dije hace tiempo y hay chistosos que se molestan. No hay hielo, concesionario de comida y ahora se tendrán que chaquetear viajando 8 horas hasta Huaraz porque no hay para los pasajes en avión. Y ese que ha dejado en ruinas el club tiene la conciencia de mandar carta notarial para que le paguen sus beneficios y liquidación. Increíble que el empresario del entrenador cobre 110 mil cocos en dos años por comisión. Esto es una perlita. Si pongo los sueldos de planilla, es un ‘asalto a mano armada’. Qué feo...

Se le vino la noche a un tremendo partidor. Los administradores se enteraron de sus travesuras con la señora que trabaja en la rica Vicky y parece que les pondrán una multa y, si siguen viéndose, los sacan. Aseguran que el problema ha llegado a saberse en todas las categorías y los padres miran mal a ambos. Donde se come, no se ensucia. Rexuxa...

Me avisan que la salida del ‘Pituquito’ del ‘Ciclón’ es porque tenía muchos problemas con su pareja, siempre llegaba de mal humor a los entrenamientos y peleaba con todo el mundo. Se le notaba que venía fastidiado de su depa. Quisieron ayudarlo, pero como seguía en lo mismo, le dijeron ‘más pallares con tallarines’. Una mujer te levanta o te tumba. Por eso hay que elegir bien. Y no va a ser..



Hay un runrún de que una tal Lucero de Comas es el amor escondido de ‘Rabanito’. Cayó en sus redes y todo porque la mamacita se le mandó por ‘wasap’ y el zambo le siguió la corriente. Lo que no sabe es que antes se mandó con otros ‘peloteros’ y la ignoraron. Pobechito...



El ‘Chino’ Huamán sigue invirtiendo su billete. Ayer cumplió un mes la sanguchería que ha abierto en la avenida Sáenz Peña, en el Callao. No ganó muchos verdes como futbolista, pero maneja bien sus ahorros. Vale... Me voy, soy fuga.