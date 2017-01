Universitario de Deportes se fue en caldo con Once Caldas [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Les voy a contar por qué la Federación contrató al incompetente de Fernando Nogara. Es un chiste. Alucinante. Nos metieron el dedo una vez más. Un currículum que solo le da para dirigir en festivales o relámpagos en barrios o conos. En el 2006, fue ayudante del preparador físico Juan Manuel López en el Atlas de México y hoy chambean juntos en nuestra Sub-20. Luego se arrancó al Argentinos Juniors y Racing con el mismo cargo. De allí agarra un cachuelo de analizar videos y hacer los informes técnicos de Javier Torrente en el Nacional de Paraguay. Lo sigue de asistente al Cobreloa de Chile. Vino al Unión Comercio y solo duró 7 partidos. Desde esa fecha solo estuvo un rato en el staff de su padrino Daniel Ahmed, en Cristal. Ese es todo su mérito para darle el buzo de Perú. El futuro de los chicos. El problema no son los menores. El cáncer es que todo es tarjetazo, amiguismo y business. ¿Qué van a aprender? Así los tenga cinco años es por las santas hueveras porque es un don nadie en la pelota. Sí, señores...



La gente me pide que opine más de la presentación de Alianza. Fue un desastre. No tiene titulares y menos banca. A lo mejor para el torneo local le alcanza para guerrear, pero lo dudo. Solo falta ver a Rinaldo y la verdad que yo prefiero a César Cueto con sus casi 60 cheques. Cruzado se viste como Sabater y toma mucho ‘Solcito’. Ese extranjero Aguiar tiene el peso del zambito Choca y para lo único que lo han traído es para sacar los córners. Es más lento que el tráfico de Abancay a las 6 de la tarde. Lo bueno es que su entrenador los motiva de noche. Plop...



Y la ‘U’ se fue en caldo con el Caldas. Le dieron un baile de chacarrón con reguetón con sus superfichajes. Cualquier equipo de medio pelo viene y con su dinámica nos pasa por encima. Parece que son 15 en la cancha. Falta el esquema y ubicar bien a los jugadores. Su comando técnico tiene más gente que el de Luis Enrique y Pep Guardiola y por lo menos que eso resuelvan. Hay un runrún de que lo apadrinaron a ‘Tyson’ para que haga pareja con el ‘Mudo’ y lo arrimaron a Balbín. El ‘Pana’ que ni se resfríe. Es el diferente y el que se hace sentir en el área contraria. Los demás son fusibles. Corzo y Rodríguez todavía no son los mismos de la selección. Debe ser por la pretemporada. Mejor me tomo una sal de Andrews. Reniego demasiado con los papelones que hacemos a nivel internacional. Así es... Me voy, soy fuga

