Universitario de Deportes juega como habla el ‘Puma’ (es un total enredo en la cancha)

Del saque somos carnecita... La verídica que quiero empezar la columna comentando de fútbol, pero me pican los dedos por escribir de una parejita que hizo su mejor show el sábado en la televisión. Él diciendo que va a protegerla hasta el último día de su vida y ella recordando detalles con una persona que tiene 5 hijos, vive feliz con su señora y la agarró de trampita. Se ve horrible que una mujer mencione a un hombre de su pasado delante del marido. No hay necesidad de que el varón se lo advierta, por una cuestión de respeto eso debe estar en los ‘libros de historia’ o enterrado en ‘Los Jardines de la Paz’. Para mí es así de sencillo, ha quedado marcada. Su cerebrito no lo olvida y tampoco se lo sacará del chip y corazón. Rexuxa...



La ‘U’ juega como se expresa el ‘Puma’. Es un enredo. Un trabalengua. No puede construir una oración en las conferencias de prensa y sus dirigidos ni una pared en la cancha. Lo repito: hay entrenadores que se demoran meses en armar un buen equipo. Y hay otros que lo destruyen en 90 minutos. El Juan Aurich con puros NN, a excepción de Cisneros, Quinteros y Sheput, le paró el macho. Es increíble que ni un solo jugador no esté en su nivel. Yo ya empiezo a creer que indirectamente están pidiendo que se vaya. He estado en un camarín desde los 5 años, he visto mundialistas, peloterazos rankeados, argolleros, siniestros, macheteros, brujos y puedo asegurar que el plantel solo le sigue el amén y ya le bajó el pulgar. Lo botan ahorita o en el receso. Así es...

Por siaca, Benjamín Ubierna, volante del UTC, es querídisimo por sus compañeros. Tiene imán con los hembrones. Se para en un costadito y las chicas reality y modelos se le pegan como chicle. Es cacharrero al mango. No necesita de Porsche, Audi, BMW u otro coche de alta gama, ni estar lleno de achote para llevar algo pa’ casa. Su hincha number one es Joazinho, que se gana por solo hacerle la taba. Eso sí, espero que haya arreglado ese problemita o denuncia por agresión física a una dama. Los mano larga no corren. Ayayayayay...



Julio César Uribe es mi causa y además uno de mis dos ídolos. Le advierto que no se confíe de su jefe. La semana pasada estuvo en un café miraflorino de la avenida Larco y se cruzó con el empresario que se apellida como el ‘Loco’, que hizo dos goles en Belo Horizonte. Le preguntó: ¿Tienes un entrenador? Y el representante le contestó: “Si tienes a Uribe allí”. El falso le replicó: “Necesito uno”. Por siaca, ya está advertido, maestro. Estos señores manejan sus clubes como si fuese una chacra. Le da un pan con budín y quiere que lo convierta en una torta de tres leches. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

