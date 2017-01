¿Universitario y Melgar reforzaron mejor sus equipos? 

Del saque somos carnecita... Si me preguntan: ¿Quién se ha reforzado mejor en el campeonato? Sobre el papel, la ‘U’ y Melgar. Roberto Chale ha sumado gente de experiencia y recorrido como Alberto Rodríguez, el panameño Luis Tejada, Juan Vargas, Aldo Corzo y un venezolano de selección. Esos pesos pesados más los chamacos hacen una buena mixtura. Si chambean en el día a día y doble horario, es el primer candidato. Si se rascan la barriga o se dedican a escuchar chistes, serán protagonistas hasta donde les den las piernas. El otro cuadro es el de Juan Reynoso, quien con Carlos Ascues y Wilmer Aguirre potenciarán sus líneas para que no hagan cero puntos en la Copa Libertadores. El volante se sobra en el medio y el ‘Zorrito’ si vuelve por sus fueros es importante en ataque. Lo veremos a Víctor Cedrón a nivel internacional. Ya es hora que salga del cascarón o se etiquete como un jugador doméstico. Diego Penny garantiza buenas actuaciones y alguno que otro blooper. Rexuxa...



Ahora vamos con Alianza y Cristal. Pablo Bengoechea ha llevado a Rinaldo Cruzado que viene de la reserva de Vallejo y sueña con dos faranduleros dominicanos. Ojo que habrá un lío interno en las conferencias. El DT y el charrúa Hohberg se pelearán porque los entrevisten ‘directo en directo’. Los demás jales son Rioja, Campos, Li, De la Haza, Cossio y Gonzales Vigil, así como Pacheco, Godoy y Aguiar. Con todo el respeto, todos juntos no hacen ni la rodilla lesionada de la ‘Foquita’. A su mare’...



Cruzamos de La Victoria a La Florida, donde José Del Solar logró el préstamo de Joel Sánchez, que es lo mejorcito de la nueva versión de Sporting Cristal. El Chato es pericotero al mango. Irven Ávila estuvo de pan con relleno y camote en LDU y es más de lo mismo. Renzo Garcés, de 20 años, viene de una temporada bárbara con la San Martín. El arquero chileno Mauricio Viana fue a México y lo mandaron a su país en una encomienda de Fedex. Lo googleas y no salen sus atajadas, solo hizo noticia por manejar con brevete falso y pelearse con un policía. Ahora es su revancha, le voy a dar un pequeño crédito. Curuju... Me voy, soy fuga.

