‘Viento’ arrancó porque tenía varios ‘anticuchos’ en el club

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que ‘Velascues’ estuvo el fin de semana pasado por la capital. Como no lo tomaron en cuenta para el partido en el ‘Callejón de Huaylas’, aprovechó para salir con la ‘patrona’. No la llevó a ninguna salsoteca, sino a un local elegante llamado ‘El Artista’, en Breña. Allí se portó como un caballerito, como un esposo enamorado y subió puntos en su tarjeta ‘Bonus’. Hummmm...

No solo los peloteros se arranchan las ‘carnecitas’. Hay una juez de línea que tiene loquitos a varios ‘pitos’. Su nombre empieza con ‘E’ de Elizabeth y varios directivos que manejan a los de negro la tienen en la mira. Dicen que la llaman, escriben y ofrecen cositas, pero la mamacita se da su lugar y los ignora. Curuju...

El ‘Chemo de los pobres’ volvió a mirar al barrio. Todos sus amores eran de la farándula y la cumbia, pero como ninguna le pagó bien, ahora apuntó a la Unidad Vecinal del Rímac. Allí está floreando a una muchachita que está en bastante, no tiene una historia complicada y mucho menos la conocen futbolistas ni cantantes. Mucho mejor. Y no va ser...

Hay un runrún de que ‘Viento’ se arrancó porque tenía varios ‘anticuchos’ en el club. Un día antes lo llamaron para avisarle que si no se iba, lo empapelaban y no le quedó otra que chapar sus maletas. Qué palta... Me voy, soy fuga.