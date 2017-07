Un volante que se marchó a México se puso romanticón con una flaca con 'depa'

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Cholo sano y goleador’, que juega en el puerto, vive solo en la capital. Está distanciado de su suegra, que es más antipática que la tía Bozzo molesta. Ella le está haciendo la guerra y lo ha separado de su familia. Eso pasa por no ‘parcharla’ en ‘one’. Cuando uno permite que se metan a opinar en su hogar, allí pierde por goleada. Los problemas los resuelve la pareja, no terceras personas. Yo no dejo ni que me digan que mi foco está quemado. Rexuxa...



Me cuentan que el miércoles pasado, por la noche, ese ‘colocho’ que ahora ha firmado por un club iqueño de Segunda se instaló en un depa de la calle San Martín, en Miraflores. Lo primero que hizo fue llamar a un par de amigos y estos ‘timbraron’ a amigas divertidas y armaron un fiestón. No ha ido a un solo entrenamiento, no ha pisado la cancha, pero dicen que ya hizo ‘goles’. Asu ma’re...



Bien el ‘León’ Zambrano. Se enteró de que el chibolo Leo Rodríguez, quien fue arquero de la ‘Misilera’, está organizando una actividad prosalud y le envió un giro para que pueda cubrir todos los gastos para el tratamiento. Esperemos que la rosada y Cantolao, donde hizo menores, se porten con el chamaco. Vale...

Dizque el volante que se marchó a México, antes de irse, mandó un arreglo floral a una chica del Cercado de Lima, que tiene su depa por Plaza Mayor. El patita está obsesionado y la está floreando a lo romántico. Ahora que ha emigrado al extranjero, tiene más chances. Hummmm...



El fútbol da muchas vueltas. El chibolo Mauricio López, que de un penal le dio el título a Universitario en la Libertadores Sub-20, no la hizo en Primera ni con los cremas, Aurich y Municipal. Ahora está en el San Lorenzo de Cañete y chapa un ‘ferro’ cada fin de semana. Ese zurdito la conocía, era calidoso. Así hay un montón que se quedaron en el camino. Ayayayay...