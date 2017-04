‘Zambito claxon’ anda como loco porque no ve su plata [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay un runrún de que el tío que fue suegro de ‘Giselo’ no quiere verlo nunca más. Juntos habían abierto una discoteca en Chiclayo y el negocio rendía bien, dejaba sus buenas fichas, pero el hombre le dijo a ‘Damián’ que cerraba el local y que le daba su parte del capital invertido. La cosa es que el señor lo ‘tarifó’ tarde. Lo que había escuchado no es nada a la realidad. Ese frentón es de la peor especie. Ni se imagina. Así es...



Me cuentan que el ‘Zambito claxon’ anda como loco. Invirtió en contratar artistas para que toquen en un club campestre de la avenida ‘Trapiche’, en Carabayllo, y ahora que llama para que le den las ganancias, lo han subido a un columpio. Eso pasa cuando no filtran a las personas y arriesgan su billete con gente que no vale un mango. Pobechito...



La firme que ese técnico, que dirige un club del norte, se me cae cada vez más y la cara de malo solo le duró un ratito. En el Cusco le armaban el equipo los dirigentes. Ahora, el vicepresidente lo presionó para que ponga a su representado, un pituquito engreído. Lo peor es que aceptó y por eso le va como le va. ¿Será cierto eso?...



Por siaca, me datean que ‘Conejo gordo’ perdió en su aventura de conquistar a una chica que trabaja por San Isidro. Y como todo buen tramposo, se está apuntando con una morena que tiene su misma talla. Su principal arma para enamorarlas es el ‘wasap’. Por eso ‘pela’ a la hora de la comisión y tiene tantos ‘chanchos’. Ayayayay...



Lo vi hace una semana al ‘Hermano Juan’, quien jugó en Muni y la ‘U’. Se fue de compras a ‘Polvos Azules’ y, mientras miraba zapatillas y pantalones, metía letra a una vendedora. Una mamacita que le ofreció teléfonos de última generación. Huuuuummmmmm... Me voy, soy fuga.

Alianza Lima vs. Municipal: Gol de Diego Mayora

