Un ‘Zancudo’ se volteó un par de cajas el sábado

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el martes a la hora del almuerzo, se juntaron el ‘Abramovich del norte’ y un ‘10’ que para feliz de la vida. Se fueron a un restaurante norteño de Santa Catalina, donde pidieron cabrito deshuesado. Ni habían probado el primer bocado y se aparecieron dos ‘cuarentonas’ bien fuertes y se sentaron en su mesa. Esos tíos van a la segura. Y no va a ser. Ayayayayay...



El ‘Zancudo’ estuvo liquidando de lo lindo. El sábado cayó a la primera cuadra del jirón Chamaya, en Breña, y se volteó un par de cajas con un muchachito que aparte de ser su ‘causa’, es su yerno. Y como su hija está embarazada, celebraba por adelantado que iba a ser abuelo muy pronto. Curuju...



La firme que la ‘China’ del vóley es de avance. Me cuentan las malas lenguas que anda con un chibolo ‘michi michi’ y, como su pata organiza un tono en una discoteca de las primeras cuadras de la avenida Brasil, lo está llamando todos los días para que le regale entradas y rumbear con varios grupos de salsa. Ya está en edad de pagar capricho para que se pueda vacilar con una ‘nueva criatura’. Así es...



Le faltó calidad a ‘Ben a mi casa’. Su ‘trampa’ lo timbró justo cuando estaba con su novia y para echarse grasa le dijo a ella que responda. Al otro lado, la ‘canallita’ se barajó diciendo que estaba botada en el norte y quería ver si su amigo la podía ayudar a volver a Lima. El central cortó y se barreteó con su flaca: ‘Es una loquita que está obsesionada conmigo’. Nooooo... Me voy, soy fuga.