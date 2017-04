¿‘Zorro’ le sacó 'cachita' al 'Depredador' en la foto?

Del saque somos carnecita… Veo la foto del ‘Zorro’ con el ‘Depredador’ y no me cabe duda que el actor lo toma del hombro con una sonrisa cachacienta. Ya la tenía escaneada a la ojiverde y soñaba con ella. Nada es casualidad ni cosas del destino. O sea que el artista ataca cuando las relaciones tambalean. Ese es el virus del ‘partidor’ y a mí que no me vengan con cuentos ni tangos. Lo abrazó y mandaba ‘tuits’ cuando el ‘Depredador’ metía goles con la selección. Se declaró su hincha y al final acabó siendo su ‘hermanito’, porque eso no es de ahorita. Es decir, primero se acerca, se gana la confianza y luego viene el maicito. Se vale de su ‘pepa’ para aplicar el abuso. Que no saque mucho pecho que no hay de qué botarse. Después le voy a contar una historia de la que no se va a reír. Sí, señores...



La verídica que hay algunos varones que salen con mujeres de aceptable puntaje, pero una vez que las tocan pierden el encanto porque ninguna vuelve por un remember. Ya me contaron que una blancona, cuyo nombre empieza con J de Janet, lo timbra todo el día al ‘Chemo de los pobres’. Pero no lo hace porque le gusta, lo que pasa es que quiere que la ayude a reconciliarse con un man, amigo del pelotero. Rexuxa…



Hay un run run fuerte que ‘Pablito’ y el más grande ‘Metrosexual’ están distanciados y todo por culpa de una muchachita del Rímac. Es que los dos la conocieron bien y le exigen que ella deje al otro. La chibola sigue jugando naipes con ambos. Lo curioso es que es la segunda pelea entre los dos, porque hace muchos años el zambito lo partió con una conductora que ahora la pega de señora y tiene un currículum con un millar de hojas A4. Curuju…

Lo vi el viernes pasado al ‘Gavilán’ del puerto dando vueltas en su ‘nave’ por la cebichería ‘Pa Bravo yo’. Plan de 1 de la tarde se bandereaba, miraba adentro del local y como no apareció el ‘material’ que había citado, se arrancó recontra derrotado. Curuju…



¿Se acuerdan de ‘Martincho’ García? Claro, aquel zaguero que salió campeón de la Sudamericana’. Ahora es empresario y en un mes inaugura un restaurante en el ‘Ombligo del mundo’. Ha hecho su imperio en esa ciudad, porque también tiene su escuela de fútbol y otros negocios. Vale… Me voy, soy fuga.

