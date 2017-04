Alan García y sus iniciales en la agenda de Odebrecht y más temas analizados por 'El Búho' [VIDEO]

Este Búho se sigue sofocando con el calor de otoño. Como sostuvo la actriz mexicana Karol Sevilla, del fenómeno televisivo juvenil y adolescente ‘Soy Luna’, ‘la chicha morada es el refresco más rico del mundo’. Me tomo una jarra heladita de mi chicha de maíz morado, piña, manzana, membrillo, canela y clavo de olor, y me pongo a escribir estos ‘Pastillazos’ ya clásicos para mis lectores.



‘AG’ EN LA LISTA: Este columnista no se sorprendió cuando ‘Hildebrandt en sus trece’ soltó una bomba similar a ‘la madre de todas las bombas’. En la agenda de Marcelo Odebrecht, la policía judicial brasileña encontró un apunte revelador: las iniciales del expresidente Alan García ‘AG’. Olmos: Gestao prazos/ vis-a-vis exposicaou max uS1mi’. En español, según el medio, decía: ‘Gestionar plazos. Encuentro personal. Disponibilidad máxima 1 millón’. Las fechas son de agosto del 2007 y se ve el especial interés de Marcelo en el proyecto lambayecano. Casualmente, el 11 de setiembre de ese año se reunieron Alan y Odebrecht y se cerró el contrato. ¿Coincidencias? El líder aprista reapareció en el Twitter con una curiosa respuesta: ‘Patinada. AG son las iniciales de Andrade Gutiérrez, empresa rival de Odebrecht’. El asunto no es cuestión de iniciales. Por igual tipo de anotaciones, Ollanta (OH) y su esposa están investigados hasta el cuello. La agenda telefónica del mandamás brasileño está en manos de la justicia brasileña, que llegará hasta el fondo y ellos no se asustan con amenazas. Obrigado.



BERRIDOS DE PRENSA: Este columnista está por convencerse de que el fujimorismo culpa a la prensa de su derrota en las elecciones del 2016 y busca de cualquier manera ‘castigarla’. Primero fue la ‘ley mordaza’ de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. Ahora salió Héctor Becerril, quien acaba de presentar un proyecto que busca ¡regular el destino de parte de las ganancias actuales de las empresas periodísticas! Ya no solo quieren imponer un ‘ente regulador’ para aprobar quién es o no director o accionista, sino que ahora pretenden dar una ley que las obligue a destinar parte de sus utilidades a sindicatos, al mismo estilo de Rafael Correa en Ecuador o Velasco en los setenta. ¿Quién asesora a Keiko en su obsesión por ‘controlar’ a la prensa?



Alan García habla sobre las iniciales AG en agenda de Marcelo Odebrecht

CONGRESO TOURS: El programa ‘Beto a saber’ denunció que un asesor del congresista Alberto de Belaunde, que solo tenía cinco meses de trabajo, se fue 14 días de vacaciones a Colombia y Cuba, cuando por ley y reglamento del Congreso, un trabajador toma vacaciones solo después de haber cumplido un año. El congresista dijo que se fue de ‘vaca’ porque no ‘había chamba’ y que ‘en julio se le va a descontar’, como si el barbudo parlamentario trabajara en Recursos Humanos o haciendo planillas. ¡Qué pasa con estos congresistas de PPK! ¿Creen que el Congreso es su chacra?



CHOROS A LA CHALACA: Recomiendo el notable artículo de la historiadora Carmen McEvoy en ‘El Comercio’ del último sábado. La autora, chalaca de corazón, hace años se convirtió en una de las voces valientes que denunciaban que desde hace veinte años, el primer puerto había sido secuestrado por una organización ‘político criminal’ llamada Chim Pum Callao. Ella califica el modus operandi de la organización fundada por Alex Kouri como ‘la perfección de la perversión, porque no hay nada más perverso que contratar a sicarios como guardia pretoriana de alcaldes y gobernadores, valerse de una prensa comprada para aniquilar a los rivales políticos, hacerse de la vista gorda o cooperar abiertamente con el narcotráfico, sobrevaluar obras, traficar o invadir terrenos (como el Fundo Oquendo), o denigrar a los pobres con dádivas miserables’. Este Búho se pregunta, ¿cuándo intervienen la Región Callao a todo nivel? Apago el televisor.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.