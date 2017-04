Alan García y Odebrecht encabezan los 'piqueítos' de El 'Búho'

Este Búho imagina que la coyuntura política se asemeja a una inmensa mesa de bufett de distintas gastronomías: Medallones de búfalo frito con mayonesa ‘AG’. Chicharrón de cuy de Cabana, macerado en pisco ‘Don Alejandro’. Conejita nacionalista al horno con puré de quinua a la OLLAnta. Jarra de ‘Lula Colada’ con turrón ‘Doña Susana’. Espesado chiclayano de pez ‘Mudo’ con vino Camargo Correa y Alitas Kuchimki Fried Chicken con salsa ‘Barata’. Sé que con estos ‘Piqueítos’, se le hace agua la boca a mis lectores. Solo les digo, como el temible doctor Hannibal Lecter: ¡Bon Appétit!



DINASTÍA CORRUPTA: Cuando este Búho vio el video donde Alan García recibe con honores en Palacio de Gobierno a Marcelo Odebrecht, en su segundo período, repara en un dato curioso. El aprista no solo ‘tira flores’ al empresario condenado hoy a 19 años de prisión por corromper a funcionarios, políticos y presidentes de un sinfín de países. Alan, en esa ceremonia, se deshizo en halagos al padre de Marcelo, Emilio. Este septuagenario es el verdadero cerebro de la red de corrupción de la empresa fundada por el abuelo alemán. Emilio, una vez descubierto Lava Jato, se dio el lujo de amenazar a la justicia brasileña si encerraban a su engreído Marcelo: “Si lo encarcelan me van a tener que poner tres celdas más, una para mí, otra para Dilma (Rousseff, destituida presidenta) y otra para Lula”. Al final, ‘el viejo’ cumple cuatro años de arresto domiciliario y su querubín está enjaulado y mejor que un canario, buscando estar detenido junto a su corrupto padre en su palacio.



BRUCE LEE: ‘Techito’ Bruce no se transformó en el ídolo de las artes marciales orientales, pero pareciera, ya que anda con gorrita naranja. Recuerdo que entre los dardos envenenados lanzados entre Keiko y PPK en la segunda vuelta, Pedro Pablo la acusó de ser ‘candidata de la corrupción’. El golpe fue clave, y Bruce, su vocero, fue el que apoyaba y gritaba: ‘No se le abrirán las rejas al Chino’. Por qué ahora, justo cuando el fujimorismo está a punto de lograr suspenderlo por 120 días, por pretender utilizar a policías como guachimanes en la inauguración de su discoteca privada, sale a decir que: “Si me preguntan, yo sí liberaría a Fujimori”. Cuidado, que Keiko le puede responder: “¡Cómo has cambiado, pelona!”.



Las letras que comprometerían a Alan García.

¡¡QUÉ FEÍTA VECINDAD!!: Hay un dicho antiguo romano muy cierto: ‘La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo’. Eso debería asimilarlo muy bien la procuradora ad hoc Katherine Ampuero. Los vecinos de su edificio, en Pueblo Libre, y los funcionarios de inspección de obras de la propia municipalidad, la denuncian de haber construido ilegalmente en su departamento, usurpando espacios que son de uso común para los demás vecinos. Según un reportaje televisivo ella, fiel a su estilo, descalificó las denuncias y las atribuyó ‘a una campaña para desmerecer el trabajo de la Procuraduría’ y todavía le tiró la pelota a su suegra. ¿La prepotencia es una de las consecuencias de ‘tener los ovarios bien puestos’ como pregona?



‘CASTRO CASTRO’ GYM: Llamar al penal de ‘Castro Castro’ una cárcel de ‘máxima seguridad’ es un chiste. Un reportaje llenó de indignación a todos los amigos de Marco Antonio, el asesinado ‘Estilista de las estrellas’ y a la opinión pública. ‘Pachón’, su asesino, que lo mató con premeditación, alevosía y ventaja con otros cómplices, vive a cuerpo de rey en ese recinto penitenciario. Posee un moderno Smartphone, se toma ‘selfies’, viste ropa de marca y está musculoso, porque tiene un gimnasio personal y es el ‘taita’ de su pabellón. El sistema carcelario está en emergencia, pero la ministra del sector, Marisol Pérez Tello, en lugar de encabezar una reforma integral en ese sistema putrefacto, parece no importarle y prefiere viajar a todos lados detrás del presidente y el premier, para la foto. Increíble.



CRÍMENES SIN RESOLVER: Hasta en el programa de televisión con este título, al final siempre se abre paso la verdad. En el Perú hay un crimen mediático, pero que lamentablemente, pese a que en agosto se cumplen ¡once años! del cruel asesinato de la empresaria Myriam Fefer, hasta ahora no se sabe quién fue el autor o la autora intelectual de tan horrendo crimen. Solo un sicario colombiano, Alejandro Trujillo Ospina, ‘Payaso’, purga condena, pero no ha revelado quién lo contrató. La hija de la víctima, que fue condenada a 30 años por el homicidio, después fue liberada y la Corte Suprema declaró la nulidad del proceso. ¿Habrá justicia algún día para Myriam Fefer o se quedará en la impunidad? El Poder Judicial tiene la palabra. Apago el televisor.