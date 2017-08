Alan García y la ONG de Pilar Nores en el análisis de El 'Búho'

Este Búho imagina la coyuntura política como si fuera la meca del cine: Hollywood. El congresista Richard Acuña fue escogido para el papel en el remake del recordado filme de terror ‘La novia de Chucky’, donde el ‘hijito de papá’ hace el papel de ese muñeco diabólico, pero dotado de poder y muchísimo dinero en los bolsillos. !Plata como cancha! Aquí les presento mis piqueítos ‘picantitos’. Y ya saben, ‘el que se pica, pierde’.

¡Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO! Para este columnista, PPK se parece cada vez más al cómico Leslie Nielsen, de esa hilarante película donde un avión se queda sin su capitán de vuelo. Así está el país, es una caldera hirviente y a punto de rebalsar. Huelgas de médicos, obstetrices, enfermeras, maestros. ¿Y dónde está el presidente? Invirtiendo su tiempo y el dinero del país no en ponerse al frente y solucionar los conflictos sociales peruanos, sino encabezando citas y movimientos contra Nicolás Maduro, cuando tiene que preocuparse más por la terrible agitación social que vivimos, pues en el interior la cosa está igual de candente que en Venezuela.

ASESORA DEL TERROR: Un reportaje de ‘Cuarto Poder’ nos presentó la clase de ‘asesores’ que impulsan la violentista huelga de los llamados Sutes regionales y Conare. Armida Huertas hace años que ya no enseña en ningún colegio, pero anda en ollas comunes, da charlas a profesores huelguistas provincianos, y a ellos les habla con esos discursos de la vieja izquierda de los setenta que incubó a Sendero: ‘Son enemigos de clase’, ‘El CEN del Sutep son lacayos de la ministra’, ‘Vamos a liquidar a los enemigos de clase’ (mismo rollo senderista: ‘Vamos a prender la chispa para encender la pradera’ (sic). Doña Armida no gana como un maestro, gana muchísimo más, tiene una ocupación privilegiada trabajando en el Congreso, pagada con la plata de todos los peruanos, como ‘asesora’ del congresista del Frente Amplio, Edilberto Curro. La susodicha anda viajando, azuzando a los docentes en todo el país, para en asambleas y no en el Congreso. ¿En qué momento trabaja?

TIBURÓN EN LA RED: No le gustó nadita a Alan García que el fiscal de lavado de activos, José Castellanos, que lo investiga a él, a Pilar Nores y a otras 30 personas por lavado de activos, haya solicitado ampliar por ocho meses más la investigación. Se acabaron las bravatas. No solo por las donaciones de Odebrecht que recibió la ONG de su esposa Pilar. También por los ‘faenones’ de su segundo gobierno, pues la constructora brasileña reconoce haber coimeado por 29 millones de dólares a muchos políticos y funcionarios. Además, se calcula que esa cifra es irrisoria y la danza de millones fue muchísimo mayor. Para el fiscal y para el sentido común de cualquiera, es imposible que solo el viceministro Cuba y otros peces de estanque hayan urdido y recibido solitos la millonaria ‘cutra’ depositada en paraísos fiscales. Allí, en ese mar donde flotaban millones de billetes verdes, varios ‘peces gordos’ y ‘tiburones’ se dieron un verdadero festín. Y la verdad tarde o temprano se tiene que saber, pues Marcelo quiere seguir hablando por las presiones de los norteamericanos.

Pilar Nores habla de los aportes de Odebrecht.

MINISTRA PORRISTA: Después de observar un video de la porrista, perdón, la ministra Fiorella Molinelli, arengando a un grupo de personas, prometiéndoles el ‘oro y el moro’ para que vayan en ‘una portátil’ a Palacio donde PPK iba a anunciar la ley del ADN obligatorio, concluyo que cualquiera puede llegar a ser ministra. A la ‘Miss Adenda’ se le ve convenciendo a los despistados oyentes para que vayan a soltar los gallos en favor del gobierno, sabe Dios por qué dádivas. Recordé las palabras del premier que defendió su nombramiento: ‘Tiene dieciocho años de experiencia en gestión pública’. Si armar portátiles es el gran mérito de Mollinelli, entonces nombren ministro a ‘Melcochita’, que arma mejores ‘portátiles’ que las que Absalón Vásquez le hacía al ‘Chino’ Fujimori. Apago el televisor.