Alberto Fujimori y la jugada del 'indulto' en la mira de El 'Búho'

Este Búho, ante este nuevo, burdo, obvio y torpe intento para abrirle las rejas a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, no le queda otra que sentar una posición. Veo cómo se ha montado un teatro, que más parece el de los cómicos ambulantes del ‘Parque Universitario’. Voceros del Gobierno se hacen los locos. La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el premier Zavala dicen que no van a indultar a Fujimori, pero ¡si fue ‘Techito’ Bruce!, quien lanzó el ‘globo de ensayo’, diciendo que ‘si me preguntan, yo sí liberaría a Fujimori’. Al toque, PPK cogió el guante y dijo ‘estamos evaluando’.



Por el lado de Fuerza Popular, ya el ‘romance’ se había iniciado durante los homenajes a los comandos de ‘Chavín de Huántar’. Alberto Fujimori tuiteó su complacencia y estuvo de acuerdo con ‘voltear la página’. Kenji estaba emocionado que se recuerde a su tutor militar, el teniente coronel héroe Juan Valer, quien muriera en el rescate y al que llamaba ‘Chicito’. Hasta Keiko dejó su oposición feroz para asistir, por primera vez, a un evento convocado por el jefe de Estado. Pero ojo, veo que en Fuerza Popular no hay un criterio unificado sobre una posible salida de la cárcel del expresidente para ir a un arresto domiciliario. Úrsula Letona dijo: ‘La familia Fujimori no va a hacer ningún pedido de indulto ni promoverá ninguna iniciativa parlamentaria al respecto’.

Tomo mi ¡espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para ver más allá de lo evidente: Todos saben que quien digita el desenvolvimiento político de Kenji es su padre y sus asesores, comandados por Carlos ‘Kung Fu Panda’ Raffo, que le ordenan hasta cuándo debe respirar. Con Alberto Fujimori fuera de prisión, en actividad política, va a reagrupar a los ‘pesos pesados’ del movimiento, hoy ‘exiliados’ por Keiko, y a los fujimoristas de ‘última hora’, como llaman los ‘históricos’ a Galarreta, Alcorta, Bartra, Salaverry, quienes dominan la bancada. Así les digo a las ‘cerebros’ de esta jugarreta.

PPK sobre Alberto Fujimori: "Estamos estudiando el caso"

¿Creen que porque se consiguieron a un impresentable congresista, como Vieira, vamos a creer que él se mandó solo con el proyecto? Por eso, para darle un poquito de ‘respetabilidad’ al documento, han adicionado la firma de un legislador no tan ‘quemado’ como Salvador Heresi, pero sus monumentales ambiciones de ponerse un fajín ministerial en julio, parece que le impiden ver que es parte de un montaje grotesco, más ‘armani’ que el matrimonio de un ‘Chato’ y una venezolana en Huaral. Y ahora la pregunta final: ¿Merece Alberto Fujimori salir de prisión? Creo que no y voy a dar algunas razones:



1. Si tomamos el propio documento de Vieira, veremos que según la misma propuesta, Alberto Fujimori no debería ser incluido en esa gracia. ‘Se excluyen de este beneficio los condenados por terrorismo, violación y narcotráfico’. Dice a la letra. ¿Por qué purga condena el ‘Chino’? ¡Por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, donde fueron asesinados niños, hubo secuestro y desaparición de cuerpos! Eso está tipificado como terrorismo de Estado, por lo tanto el proyecto de Vieira no lo alcanza.



2. Alberto Fujimori no exhibe ningún tipo de arrepentimiento, al contrario, bombardea con tuits participando activamente en política y hasta justifica actos deleznables de su régimen, no solo en materia de Derechos Humanos, como las ‘esterilizaciones forzadas’, también los alucinantes casos de corrupción y robo de las arcas fiscales junto a su socio Vladimiro Montesinos.



3. El presidente de la Nación y los padres de la patria no pueden comportarse como unos ‘vivos del barrio’ y coludirse para dar una ley con nombre propio. ¿Creen que a PPK, Vieira, Kenji, Violeta, Bruce o Heresi les importan los internos viejitos con locura y TBC de Lurigancho, que agonizan en ‘La Pampa’ y por eso piden esa ley? Evidentemente que no.



4. Aquí nadie le pide la opinión a las víctimas, a los familiares de los asesinados, desaparecidos por el ‘Grupo Colina’, que financió y avaló a esa trinidad malévola de Alberto Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos. El dictador Rafael Videla, en Argentina, murió en prisión. Las ‘Madres de Mayo’, las que perdieron a sus hijos y nietos durante la dictadura, jamás permitieron que lo indultaran. Videla, como Fujimori, nunca se arrepintió del daño que causó. En cambio, Fujimori es un operador político con todas sus capacidades y las seguirá ejerciendo en la Diroes o en su domicilio.



5. Enerva que por puros intereses políticos se juegue con la ley y la justicia. El Gobierno quiere ‘limpiar la cancha’ para conseguir el apoyo de la mayoría fujimorista en el Congreso, a cambio, como si fuera una mesa de póker, le ofrece la liberación de Alberto Fujimori. Y pedirán una ‘yapita’: que no sea desaforado Carlos Bruce. ¡Qué tal volteada de página! Apago el televisor.