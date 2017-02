Alejandro Toledo: El 'Búho' le arma su San Valentín en los 'saltaditos'

Este Búho ve la coyuntura política nacional como un inmenso bufé con todo tipo de platillos, entre ellos: grandes anticuchos con papa y choclo al estilo Cabana, enrollado de chanchito al horno a la naranja con toque oriental, pollo en salsa agria PPK, y bifes de búfalo viejo a la plancha. Como diría el goloso doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!

‘CACERÍA DE BRUJAS’: Cuatro días después de que el Poder Judicial ordenó su captura, Alejandro Toledo se pronunció con un comunicado, en Twitter, en el que asegura que nunca se fugó. Insiste que es inocente y que colaborará con la justicia ‘que sea justa’, pues dice es víctima de una ‘cacería de brujas’. ¡Increíble! Al ‘chakano’ lo acusa gente de la propia Odebrecht, que declaró ante la justicia de Estados Unidos -no ante la peruana-, de que recibió millonarias coimas. Luego, Jorge Barata, hoy colaborador eficaz, dio más detalles al Ministerio Público. Que el ‘sano y sagrado’ no sea sinvergüenza, venga, dé la cara y deje de huir.

EL TREMENDO ABOGADO: Creo que Alejandro Toledo cometió un error al elegir como abogado al cuestionado Heriberto Benítez. Este, en el 2015, cuando era parlamentario, fue suspendido 120 días por el Congreso, por haber obstaculizado el allanamiento de ‘La Centralita’ de Áncash, donde se orquestaban las campañas para destruir a los enemigos del que fuera presidente regional César ‘La Bestia’ Álvarez, preso por ese caso. Incluso, Benítez era inquilino en ese lugar, pero asegura que nunca vio nada. El año pasado fue incluido por la Fiscalía en la investigación preparatoria. Además, un informe de la Procuraduría Anticorrupción señala que Benítez integró la alta esfera de la organización criminal del encarcelado Rodolfo Orellana, apodado ‘El gordo’. Una ‘joyita’.

LOS ‘PECES GORDOS’: La gente de a pie se pregunta: si mandos medios como el hoy encarcelado Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno aprista, recibió al menos 2 millones de dólares en coimas de Odebrecht, ¿cuánto habrán recibido los ‘tiburones’, los pesos pesados que toman las grandes decisiones? Ya sabemos, gracias a la justicia de Estados Unidos, que Alejandro Toledo cobró al menos 20 millones de dólares. Pero hay otros ‘peces gordos’ que faltan caer. Estaremos atentos.

NADINE LAS VE NEGRAS: En este tsunami que arrasa con todo, también aparece Nadine Heredia. Su situación parece complicada, pues la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción le abrió investigación, porque habría actuado a favor de la empresa brasileña en la licitación del Gasoducto Sur. Un testigo en reserva asegura que ‘coordinaba directamente’ con Jorge Barata. A pedido de este, según el documento fiscal, Nadine ‘habría decidido cambiar’ al presidente del Proyecto Gasoducto Sur Peruano y poner a otro que antes asesoró a Odebrecht. ¿Quéee?

‘FELIZ SAN VALENTÍN’: Este Búho no puede dejar de notar las diferencias en la manera que se vivía el ‘Día de San Valentín’ antes y hoy. En mis tiempos de estudiante regalábamos chocolates y rosas a las chicas. Y algo hoy insólito: les escribíamos cartitas de amor de puño y letra. No había ‘fiestas semáforo’ y menos existía el casi pornográfico ‘perreo’. Los muchachos nos declarábamos ‘face to face’, pero antes hacíamos méritos durante semanas para que la chica diga sí. Nada de conocerla a las 3 de la tarde y dos horas después pedirle que esté contigo por WhatsApp. ¡Y encima te aceptan! Cuando estabas con alguien, quería decir que solo estabas con esa persona. No había las categorías actuales como ‘amigonovios’, ‘nos estamos conociendo’, ‘paño de lágrimas’, ‘salientes’, ‘amigos con derechos’, ‘amigos mágicos’ y otras en las que, en buen romance, significa que también puedes salir con otros. Pese a todo, qué viva el amor y ‘Feliz San Valentín’. Apago el televisor.