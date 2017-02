Alejandro Toledo: El 'Búho' le sigue cantando sus verdades al polémico expresidente

Este Búho recibe correos de mis lectores jóvenes. De aquellos que no vivieron una época terrible para el país y para nosotros, que estudiábamos en San Marcos y soportábamos el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En ese momento, este columnista ya escribía en un diario popular. Una mañana, el director me llamó a su oficina. El Perú estaba harto del gobierno de Fujimori y ya se vislumbraban alternativas de recambio. Una de ellas era un economista llamado Alejandro Toledo. Ayer les contaba que viajé en burro hasta el pueblo de Cabana. Quién diría que muchos años después un colaborador eficaz de un caso de corrupción tan grande como Lava Jato, Jorge Barata, lo acusaría de haber cobrado ¡¡veinte millones de dólares!! de la empresa Odebrecht por la construcción de una carretera como la Interoceánica Sur.

Según este testigo, fue el amigo de su esposa Eliane Karp, el siniestro hombre fuerte de seguridad de Palacio de Gobierno, Avi Dan On, quien negoció las cifras. Alejandro Toledo habría ordenado al israelí: ‘No te bajes de treinta y cinco millones’, pero al final quedaron en veinte. Toledo, el ‘luchador anticorrupción’, había cruzado la línea.

Pero todo era distinto cuando, muchos años atrás, el director del diario donde trabajaba me llamó a su oficina. ‘¡¡Ese ‘Cholo’ se hace el misio, anda a Cabana y averigua hasta sus pulgas!!’ Aunque no lo crean, el ‘plus’ de Alejandro Toledo era su esposa Eliane, una gringa que cantaba huainitos. No era la rabiosa esposa del candidato que sacaba un racismo trasnochado y despotricaba de los ‘pituquitos de Miraflores’. El viaje a Cabana fue tortuoso. La peor carretera de la sierra chimbotana. A Toledo nunca lo vi. Su hermano Luis, el matón al que acusaron de traficar con terrenos en Lurín, no tenía ni veinte soles en el bolsillo. ‘Sigo la carrera política de mi hermano por la radio’, dijo.

Años después, cuando Alejandro Toledo ya era presidente, fui a una recepción en la residencia del embajador de los Estados Unidos. Antes de ingresar, unos ‘orangutanes’ le pegaron a los periodistas. ¡¡El que ingresaba era el hermano del ‘Cholo’!!, y tuvo el desparpajo de gritar: ‘A ese no lo toquen, es mi amigo’. Yo lo había conocido escuchando las noticias en Cabana con una radio a tubos más vieja que Matusalén, y cuando me lo volví a encontrar tenía un Jeep espectacular y cinco guardaespaldas. El poder, que le llaman.

Este Búho no cree que Alejandro Toledo se ponga a derecho, y voy a explicar mis razones.



1.- Eliane Karp ya adelantó su accionar con las amenazas al presidente.



2.- Toledo es mitómano. No hay peor hombre que el que niega a una hija. Si hizo eso, fácil va a negar que recibió veinte millones de dólares de coimas.

Sí me parece interesante desde el punto de vista periodístico que Eliane amenace a Pedro Pablo, quien fue ministro de Economía y premier del gobierno de su esposo. Esto recién comienza. Según la lista negra de Lava Jato, que han publicado los sabuesos de investigación de ‘Ojo Público’, no solo es el caso de Odebrecht donde están involucrados Alejandro Toledo, Maiman, Avraham Dan On y Sabih Saylan. También está la coima del Metro de Lima en el gobierno del Apra, con el pillo Jorge Cuba, un pescadito mediano que se espera acuse a los ‘tiburonazos’.

Los nacionalistas, con Ollanta, Nadine y su familia, también tienen mucho que explicar por los millonarios aportes a su campaña electoral del 2011. La investigación señala que ‘Lula’ le ordenó a ‘Marcelo’ que le diera tres millones de dólares a Ollanta Humala. Lo de Alejandro Toledo parece ser la primera caída de un ‘pez gordo’, pero no la última. Apago el televisor.