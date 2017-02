Alejandro Toledo encabeza los picantes 'saltaditos' de El 'Búho'

Este Búho ve el panorama político nacional como un inmenso bufé en el que destacan: pescado borracho con rodajas de rocoto picante al estilo Cabana; anticuchos y chicharrones de carretilla de la avenida Alfonso Ugarte; cebiche de conchas de abanico bien frescas a la ‘Verónika’; y cangrejo en salsa Odebrecht al estilo PPK. Como diría el doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!

LA CAÍDA DE TOLEDO: Es penoso que ahora, con lo que vive Alejandro Toledo, los peruanos estemos a punto de tener dos presidentes tras las rejas. Es un récord que pocos países en el mundo pueden exhibir, y eso habla del alto grado de corrupción que hay en nuestro Perú. Pero la situación del ‘sano y sagrado’ se complica porque enfrenta penas de hasta ocho años por tráfico de influencias y de 20 por lavado de activos. O sea, hasta 28 años, pues en este caso las condenas se suman. Una vergüenza.

EL ‘GRINGO’ NO ACLARA: Todo este gigantesco huaico de denuncias por corrupción del caso Odebrecht también salpica a PPK. La amenaza abierta que le hizo Eliane Karp -‘No me hagas hablar porque yo sé lo que hiciste la última vez’- merecía una respuesta contundente del mandatario. Pero en cambio se quedó calladito y solo ¡¡tres días después!!, cuando los periodistas le preguntaron a qué se refería la ‘gringa’, dijo: “No sé, pues. Yo no hablo inglés. Ja, ja, ja”. Lo que la gente menos quería era ver a su presidente respondiendo con una carcajada. Él mismo le da carnecita a aquellos que desde hace tiempo vienen pidiendo la vacancia, ¡cuando no tiene ni un año en el poder!

ALAN Y SU ‘BOOM INMOBILIARIO’: Cuando un joven Alan García se fue a estudiar a Francia, cantaba valsecitos criollos en las calles y el metro para ganarse la vida. Estaba en una situación cercana a la indigencia. Desde esas épocas, su vida dio un giro espectacular que lo ha llevado a adquirir, según las denuncias, más de una decena de casas, una de las últimas, la de Miraflores, de 400 metros cuadrados, a 830 mil dólares, en el 2013. Esta situación ha provocado sospechas hasta en el Apra, donde una militante de ese partido lo denunció por lavado de activos. Este delicado tema ya es investigado por la Fiscalía.

QUE DESLINDE: En lugar de estar convocando a marchitas contra la corrupción, Verónika Mendoza debería deslindar de forma clara y contundente su participación en las más que comprometedoras agendas de Nadine Heredia. Mendoza no se quiso hacer la prueba grafotécnica para descartar que fuera su letra la que aparecía en los cuadernos de la ex primera dama, tal y como se afirma.

FRENO A LA ECONOMÍA: La avalancha de denuncias por corrupción es tan grande que los economistas más serios coinciden en que de todas maneras afectará el crecimiento del país este año. El mismo ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que es posible que ya no se ejecuten algunos proyectos de construcción de la empresa brasileña. El Gobierno debe ponerse las pilas y tomar medidas desde ahora para que el desarrollo no se detenga. Apago el televisor.