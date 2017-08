Alejandro Toledo: El Búho nos recuerda los escándalos del 'Cholo sano y sagrado' [VIDEO]

Este Búho sabe que en cuestiones de corrupción y mafias, no hay lealtades. Eso pienso cuando me entero que Josef Maiman, el millonario amigo íntimo de Alejandro Toledo, su ‘adú’, su ‘uña y mugre’, a quien el ‘Cholo’, siendo presidente, en público agarraba con la mano los cubitos de hielo y se los ponía en un vaso y le pasaba un poco de su whisky. Sí, es el mismo que acaba de acogerse a la ‘colaboración eficaz’ y declarará en contra del hombre de Cabana. Con este testimonio, ahora sí Toledo está con la soga al cuello. Maiman tenía orden de prisión efectiva por 18 meses, al igual que el ‘Cholo’ y Eliane Karp por los casos ‘Ecoteva’ y ‘Odebrecht’. El fiscal Hamilton Castro acusa a Toledo de recibir una coima de 20 millones de dólares, los cuales recibió Maiman, quien los ‘blanqueó’ en sus empresas hasta que fueron a parar a manos del exmandatario, que habría comprado con esa plata sucia millonarias oficinas, residencia y pagado la hipoteca de su ‘casita’ de Punta Sal. Pero lo que habría obligado al judío a traicionar a su otrora amigo, es que se descubrió otra ‘cutra’ para el ‘Cholo’: la constructora brasileña Camargo Correa habría pagado seis millones de dólares por otro tramo de la Interoceánica Sur, vía una cuenta bancaria de Maiman en Europa. Esa cuenta ya fue ubicada y el israelí está enfermo, huyendo en Tel Aviv, por lo que aceptó la propuesta del fiscal que ve el caso Lava Jato. “Diga la verdad, usted era el testaferro de Toledo. Si el dinero al final iba a parar a sus manos, usted no tiene por qué purgar cárcel ni seguir huyendo; además, está enfermo”, le dijeron. Ahora, el juez Concepción Carhuancho ya le modificó la orden de arresto por la de comparecencia restringida. La posibilidad de no ir a prisión hizo que Maiman prometiera ‘cantar’ todito más alto que Juan Diego Flórez en La Scala de Milán. Esta situación me hizo recordar esa memorable escena de ‘El padrino 2’. Acababan de intentar asesinar a Michael Corleone, ametrallando su dormitorio en su casa de Nevada. Su fiel consejero, Tom Hagen, le dice que sus guardaespaldas están buscando a los pistoleros. ‘Los sicarios seguro ya están muertos, Tom; los guardaespaldas están con la familia por el negocio, por el dinero y esa es su lealtad’. Eso mismo hizo Maiman, el ‘Cholo’ prófugo no le sirve para hacer ‘negocios’ como antaño. No me sorprende nada. Pero este Búho ingresa al túnel del tiempo para recordar algunas ‘perlitas’.



¿Cuántas mentiras y escándalos ha protagonizado Toledo?

1) En 1995, seguí su campaña presidencial e incluso fui el primer periodista en llegar hasta Cabana y luego a Ferrer, para rastrear las raíces de este hombre de origen humilde, quien aseguraba que era economista graduado en Harvard. Esa fue su primera gran mentira. La asociación de alumnos de la Universidad de Harvard aclaró que Toledo nunca cursó estudios en esa prestigiosa universidad.



2) Se resistió a reconocer a su hija Zaraí, una niña piurana, que tuvo con Lucrecia Orozco. Al final, después de negarla un millón de veces, ya investido como presidente se vio obligado a reconocerla.



3) El ‘secuestro’ en el hotel ‘Melody’. Dijo que un comando montesinista lo secuestró y drogó para filmarlo en un ‘video hot’. La verdad es que se ‘perdió’ en una juerga con tres ‘lolitas’ de un night club, a quienes hizo regalos y pagó con su tarjeta de crédito, como lo demostró una publicación.



4) El ‘affaire’ con la agente femenina ‘Lady B’, que terminó con la guapa policía expulsada de la institución, después de su vinculación al mandatario. Toledo hoy sigue prófugo y todavía jura ‘por su madrecita’ que vive una ‘persecución política’. Apago el televisor.

Alejandro Toledo baila reggaetón en una fiesta de Estados Unidos.