Alejandro Toledo y Josef Maiman: El Búho habla de la amistad de estos polémicos personajes [VIDEO]

Mis lectores saben que este Búho es fanático de la serie ‘Juego de tronos’ (‘Game of Thrones’). Pero esa es la maravillosa gran ficción de la serie de HBO, pues otra cosa muy distinta es el ejercicio del poder en la vida real. La política en la realidad está encarnada, por ejemplo, en expresidentes como Alejandro Toledo, prófugo de la justicia; Lula Da Silva, condenado; Alberto Fujimori, condenado y preso; César ‘La Bestia’ Álvarez, preso; o Abimael ‘La Hiena’ Guzmán, condenado a cadena perpetua. Y todos ellos se han rodeado de personajes siniestros, autoproclamados ‘asesores’, ‘amigos íntimos’, ‘adús’, ‘compadres’ y hasta ‘siameses’, porque Fujimori y Montesinos aparecían hasta con corbatas idénticas.



Alejandro Toledo, cuando ocupaba el poder, de su vaso de whisky le servía ‘un poco’ a su ‘carnal’ Josef Maiman y luego con su mano agarraba la hielera y le metía cubitos al peruano-israelí, en señal de confianza total. Todos estos personajes afrontan acusaciones de gravísimos actos de corrupción. El último caso más escandaloso es del presidente Toledo, a quien se le acusó de lavado de activos por Ecoteva, y se sostiene que habría utilizado a su suegra para comprar propiedades y pagar hipotecas por más de cinco millones de dólares. Ecoteva Consulting era una empresa ‘offshore’ de su ‘pataza’ Maiman.



Acorralado en su mentira, Alejandro Toledo recurrió a Josef Maiman, y no le importó quedar como un embustero. ‘Maiman le dio el dinero a mi suegra’, precisó y quisieron barnizar su vil relación comercial y de negocios con ‘una amistad de cincuenta años’, de acuerdo a su propia versión. Luego, el propio Maiman diría que, efectivamente, le abrió un fideicomiso de nueve millones de dólares a la suegra de su ‘chochera’ para que comprara los inmuebles. Pero todo cambió cuando Jorge Barata, el segundo de Odebrecht, soltó la bomba de que le habían entregado 20 millones en coimas a Toledo, por la Interoceánica Sur. Y, además, que los testaferros habían sido el jefe de seguridad del expresidente, Avi Dan On, quien recibió la plata, y Josef Maiman, quien movió el dinero en sus empresas en Inglaterra y Suiza hasta Ecoteva, donde a través de la suegra de Toledo ‘blanqueó’ la tremenda ‘cutra’. En ese momento Maiman dijo hasta acá nomás y ‘se acabaron los cincuenta años de amistad’. El judío, que tenía pendiente 18 meses de prisión preventiva por los casos Ecoteva y Odebrecht, y que estaba ‘enfermo’ en Israel, se acogió a la confesión sincera y declaró en una entrevista a la agencia EFE.



Viendo tantas películas de mafiosos, sobre todo ‘El padrino I y II’, las relaciones de los subordinados con el ‘capo’ no se basan en la lealtad. Eso solo se da entre la familia o el consigliere. Pero en el resto de la organización el pilar fraterno es, nada más y nada menos, el dinero. Por eso, cuando le cae la noche al ‘Padrino’, las lealtades de los ‘grandes amigos’, de los incondicionales, se difuminan y desvanecen. Eso es lo que le pasó a Alejandro Toledo con Josef Maiman. Esa compañía ahora no solo dejó de servirle, sino que acaba de convertirse en su ruina. Recuerden el caso del último gran mafioso norteamericano, John Gotti. Por décadas se burló del FBI hasta que su brazo derecho, Salvatore Gravano, ‘El toro Sammy’, el hombre que lo ayudó a encumbrarse a punta de asesinatos, al enterarse de que Gotti planeaba eliminarlo, se acogió a la delación premiada y contó con lujo de detalles cada uno de los 19 asesinatos que Gotti le mandó cometer. El mafioso fue condenado en 1991 a cadena perpetua y murió en prisión. ‘El Toro’ es un testigo protegido del FBI y la mafia ha puesto a su cabeza el precio de un millón de dólares. Maiman ahora canta como Pavarotti y concedió una entrevista en la que se hace la víctima: ‘Cuando surgen estos problemas, yo me sentí una mezcla de desilusionado y un poquito utilizado, y todo causó que las relaciones con Toledo comiencen a estropearse’. ¿¡Utilizado!? ¿Cuánto cobró Maiman por ‘mover’ esos milloncitos con los que Odebrecht coimeó a Toledo? Para mí, Maiman no es mejor que el ‘Cholo’. Pero el caso de este último es imperdonable. Alcanzó la presidencia en nombre de los pobres del Perú y terminó en la ignominia por el sucio dinero. Así hay muchos en el Perú, que se pintan de inmaculados, pero ante una ruma de verdes se sueltan las trenzas. Me quedé corto con las declaraciones de Maiman, mañana continúo. Apago el televisor.

