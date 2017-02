Alejandro Toledo, la baja de PPK en las encuestas y mucho más en el menú de El Búho [VIDEOS]

Este Búho ve el panorama político como un inmenso huaico que arrasará con muchos políticos, empresarios y periodistas que se hacían pasar como muy decentes, pero la realidad era otra. Por eso, agarro mi espada de los Thundercats para ver más allá de lo evidente.



- TREMENDA VERGÜENZA: Alejandro Toledo no puede actuar como cualquier ciudadano. Al ser el hombre que una vez encarnó a la Nación, su obligación moral es presentarse ante la justicia que lo requiere, responder y afrontar con valentía las consecuencias de sus actos. Si tiene que irse tras las rejas por ser culpable, que así sea. ¡¡Aquí no hay ninguna persecución política!! Por eso, es penoso ver a un expresidente esquivar a la justicia, escondiéndose como un vulgar delincuente. Israel lo trató ayer como a un apestado, al negarle el ingreso a su territorio, así que al parecer tuvo que quedarse en Estados Unidos, donde la policía podría capturarlo. Penoso.



- PASAN PIOLA: En esta hora de desgracia del ‘Cholo’ de Cabana, es alucinante ver cómo todos aquellos que vivieron a su costa, y son muchos, hoy miran para otro lado y silban. Con ellos no es la cosa. Muchos cobraron miles de dólares por asesorarlo o escribirle discursos. Otros fueron premiados sospechosamente con consulados, embajadas y hasta ministerios sin tener los méritos necesarios. También están los que hicieron grandes negocios y se volvieron ricos a costa del Estado. Todos esos o están calladitos pasando ‘piola’ o tienen la caradura de subirse al carro de los indignados, fingiendo ser honrados. ¡Increíble!

- PPK EN CAÍDA LIBRE: El presidente exhibía una aprobación del 63% a mediados de setiembre, pero hoy, cinco meses después, muestra apenas 38%, según la última encuesta de Ipsos. Además, su desaprobación ya llegó al 51%. La gente está decepcionada, molesta e indignada porque lo sienten desconectado con el pueblo. Algo similar pasa con la mayoría de sus ministros. Entre los menos populares se encuentra Carlos Basombrío, con 42% de desaprobación, solo superado por el premier Fernando Zavala y el primer vicepresidente Martín Vizcarra, ambos con 44%. Esto es peligrosísimo para la estabilidad del país. Me pregunto de qué magnitud sería el terremoto si su nombre sale en el escándalo de Odebrecht.



- CAERÁN LOS DINOSAURIOS: Julio Guzmán está en campaña con miras a las elecciones del 2021. Se la pasa recorriendo provincias y Trome lo encontró en Tarapoto, donde lo entrevistó. El ‘Moradito’ señala que Odebrecht es el meteorito que extinguirá a los ‘dinosaurios’ de la política que están metidos en la corrupción. Afirma que Toledo debe ir a la cárcel si es culpable y no duda en señalar que, en cualquier momento, se conocerán las evidencias de que Alan García está involucrado en hechos de corrupción.

- HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN: Las multimillonarias coimas que la empresa brasileña pagó a funcionarios de mediano y alto nivel en nuestro país, llámese presidentes de la República, presidentes regionales, alcaldes en Lima y provincias, directores de millonarios proyectos, gerentes y otros, es solo el capítulo más reciente de la larga historia de corrupción en el Perú. Ese cáncer que nos ataca desde la Colonia y se hizo más fuerte durante toda la República hasta nuestros días. El famoso pago de los Bonos de la Independencia es el primer gran caso de corrupción documentado, y se dio prácticamente en el nacimiento mismo del Perú como país libre. Por eso, la compra de tractores chinos o los congresistas tránsfugas en el fujimorismo, Comunicore, Odebrecht, el robo en el cobro de los peajes y tantos otros escándalos son solo la continuación de nuestra historia. ¿Algún día podremos vencer esta lacra? Apago el televisor.

