¿Alfredo Thorne va camino a la censura? [VIDEO]

Este Búho alucina la coyuntura política como un inmenso set de Hollywood, donde los personajes que están en ‘la pomada’ actúan en películas de los más diversos géneros. PPK interpreta un papel secundario en la laureada ‘Titanic’. Es el capitán del barco oficialista que se hunde más rápido que una carrera de Usain Bolt. Con Gilbert Violeta en el papel de ‘Leo’ DiCaprio y ‘Mechita’ Aráoz en el de Kate Winslet. Alejandro Toledo estelariza un clásico de Jackie Chan, ‘El maestro borracho’. Pero en una adaptación sobre un profesor fugitivo en su país que estafa a los alumnos de la Universidad de Stanford, porque siempre llega con tufazo a whisky etiqueta azul. El contralor Edgar Alarcón y sus ‘hijitos’ protagonizan ‘Rápidos y furiosos’. Alan no pudo rechazar el papel que inmortalizó Marlon Brando, ‘El padrino’. Disfruten mis ‘Piqueítos’ y recuerden que el que se pica pierde.



- UN MONSTRUO DE DOS CABEZAS: Este columnista coincide con algunos analistas que sostienen que el Gobierno de PPK es como un monstruo de dos cabezas. Un mandatario y su controvertido ministro de Economía, Alfredo Thorne, cenan con el jefe del estado francés, los reyes de España y su presidente Rajoy. Pedro Pablo hasta se da el lujo de opinar sobre Venezuela. Thorne habla de acuerdos económicos espectaculares. Es la parte ‘bonita’ de una cabeza y todavía explicada en francés por PPK. La otra cara es monstruosa. Por los audios con el contralor Alarcón, Thorne está camino a ser censurado y más de uno le sugiere una digna renuncia. Un alto dirigente oficialista como Gilbert Violeta pide un gabinete multipartidario en la misma ‘pepa’ del primer ministro Zavala. En términos económicos, según el INEI, la economía peruana creció solo 0.17 % en abril último. ¿Y Thorne? ¿Y los ministros de lujo?



- BLINDARON A ‘NEGOCIAZO’: ¿Quién no recuerda al tristemente célebre doctor Carlos ‘Negociazo’ Moreno? El asesor presidencial en temas de salud que fue grabado exponiendo planes para hacer un millonario ‘faenón’ nada menos que para las clínicas privadas, a costa de las partidas del SIS, el programa de salud para los más pobres. Según la comisión parlamentaria que investigó el caso, tanto el premier Fernando Zavala como el mismísimo Kuczynski protegieron al mal funcionario. Ambos dijeron que le habían pedido su renuncia y al final Moreno está con licencia con ‘goce de haber’ en el hospital Loayza. Así resultó premiado quien dijo del programa del SIS: ‘Es nuestra mina. No sabes la cantidad de plata que vamos a ganar’. Nauseabundo.



- MORENO EN LA MIRA DEL FISCAL: Contradiciendo al presidente del Poder Judicial, que dice que los fallos de los jueces, por más aberrantes que sean, son como la ‘bula papal’, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que evaluará utilizar varios mecanismos legales para impugnar la revocatoria del fallo de 18 meses de prisión preventiva contra el presidente regional del Callao, Félix Moreno. Según Sánchez, el peligro principal no es solo el asunto de una presunta fuga del país, sino que en libertad, muchos vivazos podrán alterar pruebas, presionar y hasta desaparecer testigos. De acuerdo al magistrado, increíblemente, la Sala Penal de Apelaciones no tomó en cuenta ese detalle. ¿Por qué será?

- MILLONARIO ENTRE REJAS: No, no se trata de que el peligroso delincuente ‘Jeanpier’ se ganó la lotería o vendió un invento a la NASA. El jefe de la banda ‘Los Malditos de Moche’ ordenaba el cobro de cupos a choferes de transporte público con la modalidad de las calcomanías. Quienes se negaban a pagar, sencillamente eran asesinados o sus unidades quemadas. Gracias a esa modalidad, recolectaba ¡un millón y medio de soles al mes! ‘Jeanpier’ vivía a cuerpo de rey y no quería salir del penal ‘Piedras Gordas’. ¿Y la ministra de Justicia? Bien, gracias



- ‘ADIÓS, CHOLO’: ¿Qué podía unir a Tulio Loza, Hugo Sotil y Luis Abanto Morales? Que los tres llegaron a Lima en las explosivas migraciones que se produjeron desde 1940 para adelante. Pero también están unidos porque a los tres los calificaron de ‘cholos’ y en vez de acomplejarse, hicieron de ese supuesto insulto ‘una marca de fábrica’: El ‘Cholo pendejo’ Nemesio Chupaca Porongo (Tulio), el ‘Cholo’ Sotil y el ‘Cholo’ Luis Abanto Morales. ‘El provinciano’, ‘Cholo soy’ y ‘Nunca podrán’ son una santísima trinidad en la música nacional. Que descanse en paz y que la familia done esas inolvidables cadenas y aros de oro macizo y puro a los orfanatos de la sierra del Perú. ¿Qué esperamos para darles homenajes al ‘Chato’ Grados o Augusto Polo Campos? Como diría el gran poeta Antonio Cisneros: ¡A mí qué me importan los homenajes póstumos, si no los voy a ver! Apago el televisor.