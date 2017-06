Alfredo Thorne en la cuerda floja estelariza los nuevos 'piqueítos' de El 'Búho'

Este Búho recibe más correos de jóvenes universitarios. ‘Buhito, sigue comparando la política peruana con películas’. La Warner contrató a PPK para que reemplace al fallecido e hilarante actor Leslie Nielsen en una nueva versión de ‘¿Y dónde está el piloto?’, una alocada parodia de un presidente al que le gusta manejar en automático, mientras su gobierno está a punto de estrellarse. Alfredo Thorne estelariza el filme ‘Danza con lobos’. Eliane Karp y Alejandro Toledo en un clásico del cine de acción: ‘Bonnie and Clyde’. Son tal para cual. Sé que degustarán mis Piqueos, pero no olviden que el que se pica, pierde.

¡QUÉ TAL CULEBRÓN!: El affaire de Alfredo Thorne tenía que tener un final previsible. Fuerza Popular, el visceral Mauricio Mulder y un aliado ‘trucho’ de PPK como Marco Arana planeaban una salida a lo Robespierre para el jefe del Ministerio de Economía: guillotinarlo públicamente en el Congreso con la ignominia de la censura. Algunos nobles franceses optaban por el suicidio antes que dejarse coger por las turbas. Sin embargo, el ministro optó por una salida muy a la inglesa: ‘No me mato ni renuncio, pido un voto de confianza’. Pero ante una mayoría opositora, es como esos cristianos que rezaban en el centro del coliseo esperando que leones no los engullan.



El oficialismo cree que si no le dan la ‘confianza’, la opinión pública llorará y culpará a Fuerza Popular por la renuncia obligada de Alfredo Thorne. Por favor, su desaprobación era alarmante y PPK parece que elegirá a Fernando Zavala como reemplazo, para que juegue en pared con el premierato. Ojalá la oposición no petardee al nuevo ministro, porque la economía está estancada. El crecimiento en abril fue del ¡0.17%! Y eso que tenemos un ‘gabinete de lujo’.

Hoy se define suerte de Alfredo Thorne.

RÁPIDO Y RABIOSO: En el escándalo de Alfredo Thorne con el contralor Edgar Alarcón por el ‘chuponeo’ no hubo héroes, y pienso que los dos deberían irse a sus casas. No comprendo el afán del fujimorismo por blindar a un funcionario público que se transformó en ‘impresentable’ a medida que salía a la luz una serie de faltas no solo éticas para un contralor de la República, sino que más parecía un Dominic ‘Dom’ Toretto de la película ‘Rápidos y furiosos’ por su compulsiva compra y venta de autos lujosos, aparte de ser agente inmobiliario de terrenos. Debía irse a su casa hace rato, pero acaba de acusar constitucionalmente a Thorne. No sabe que el circo comienza en julio.

NO ES AMOR AL CHANCHO: Este Búho está convencido de que el monolítico poder que ostenta Keiko Fujimori en su bancada congresal está motivado fundamentalmente por el interés y ambición política de sus miembros. Al ser un movimiento autoritario -como lo fue su padre- no hay votos universales por cada militante ni elecciones libres de candidatos al Congreso, municipalidades o gobiernos regionales. Todo pasa por el visto bueno de la cúpula de Lima, comandada por Keiko y secundada por sus asesores máximos Ana Vega, Pier Figari y Jaime Yoshiyama. Los congresistas tienen sus ‘tapaditos’ en provincias para las municipales y sus ‘acuerdos’ para las regionales. Para ellos, todo lo que dice Keiko va a misa. Así esperan colocar sus ‘huachitos’ a tiro de ganador. Son solo dos congresistas mujeres las que han osado desafiar la férrea disciplina naranja: Yeni Vilcatoma y Patricia Donayre. Ninguna de las dos tiene interés por la próxima elección. En ese espectro, Kenji juega no para adentro, sino para afuera, como un político ‘democrático y aperturador’, con lo que ha entusiasmado a ‘progresistas’ ingenuos. Para el ‘Chino’, el proyecto populista autoritario de derecha del fujimorismo es uno solo y no importa quién lo encabece con tal que sea un Fujimori.

BIENVENIDO, PAPA AMIGO: Este Búho nunca olvidará aquel ardiente verano de 1985 cuando jovencito, con Anita, mi compañera de San Marcos y de la vida, llegué hasta el Hipódromo de Monterrico, al encuentro de los jóvenes con el ‘Papa Peregrino’. Ese año, el hoy San Juan Pablo II daba esperanza a un país desangrado y no tuvo temor de viajar al convulsionado Ayacucho, donde en su paseo les dijo a los terroristas de Sendero Luminoso que ‘¡el mal nunca es camino hacia el bien!’. Esperemos que en enero del próximo año, la presencia del Papa Francisco ilumine otra vez, como hace 32 años, los corazones de todos los peruanos e iniciemos un genuino espíritu de reconciliación en medio de disputas políticas subalternas. Apago el televisor.