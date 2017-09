Balacera en el Jirón de la Unión: El Búho no procesa muerte de trabajadora de limpieza [VIDEO]

Este Búho ve la coyuntura política acelerada, rapidita, como si fuera un ‘cariñoso ‘piquito’ en los labios. De esos fugaces como los que Usain Bolt le daba a las strippers en Río, o como los de Brunellita a su Richard ‘Chucky’ Acuña. Aquí les presento mis ‘Piquitos’ calentones que reclaman mis lectores. Y ya saben, el que se pica, pierde.



MAESTRO DEL CAOS: El recalcitrante dirigente Pedro Castillo tiene una agenda propia, ajena a los maestros. A él no le interesa que los profesores vuelvan a clases. Menos los alumnos. Consiguió todos los puntos de su pliego y a pesar de que la mitad de docentes han retornado a dar clases, sigue liderando un grupo de huelguistas, la mayoría de provincias, que han perdido la brújula. Siguen perjudicando a los pobres niños de primaria y a los jóvenes de secundaria, a los que van a hacer perder el año. Ahora quieren atacar, porque esa es la palabra, al transporte público, privado y comercial que transita por la Panamericana y la Carretera Central, a los vecinos de Miraflores, que nada tienen que ver con su huelga. Me parece que Castillo se zurra en ultimátums porque ya sabe que nunca regresará a enseñar a su pueblo, pues ya logró su objetivo político.



ENEMIGO MÍO: Así ve este Búho la guerra fratricida entre los dos bandos del partido de PPK. Pero lo que me enseñaron de niño -cuando una infidencia podía perjudicar a los tuyos- es que ‘los trapos sucios se lavan en casa’. Y yo agregaría algo más, en el caso específico de los pepekausas: ‘Con mayor razón cuando hay una huelga de maestros que pone en jaque al Gobierno que tú representas’. El hecho que Fernando Zavala pecara de ‘ingenuo’ al declarar en una entrevista que ‘solo conversa con ciertos congresistas de su bancada’ no daba pie para que la otra parte saque las garras y afirme, como el secretario de organización de Peruanos Por el Kambio, ‘que son como el Ku Klux Klan’.



SENTENCIA CON RONCHA: En la primera legislatura en el Gobierno de PPK, la envalentonada mayoría de Fuerza Popular fujimorista impuso una ‘ley antitransfuguismo’, que dejaba poco menos que en el limbo a los parlamentarios, que por una u otra razón decidieran alejarse de sus bancadas. Cosa curiosa, el transfuguismo fue patentado durante el gobierno de Alberto Fujimori en el que, según videos, se compraba parlamentarios para que recalen en las bancadas del re-reelegido presidente. Hoy, el Tribunal Constitucional acaba de emitir una resolución que deroga esa ‘Ley antitransfuguismo’ y ha causado revuelo en el Parlamento, pues podría partir a Fuerza Popular.



LA HORA LOCA DE KENJI: Cuando el Tribunal publique su resolución no habrá marcha atrás -distintos parlamentarios como los disidentes de Frente Amplio o los no agrupados se organizarán- imagino a una bancada que será reconocida por la presidencia. Pero lo alucinante es que muchos le prenden velitas a Kenji Fujimori. Sin que el querubín haya hablado, ya sus ‘sponsores’ especulan que podría aglutinar otra bancada con, al menos, veinte congresistas renunciantes de Fuerza Popular. Solo me permito aconsejarle a Kenji que, en aras de la coherencia, ponga como símbolo de su partido el rostro de su querido perro ‘Puñete’ y que en sus mítines no hable el verdadero hijo del Chino, sino su clon, el querido e hilarante ‘Tampoco tampoco’ de ‘El wasap de JB’.



MÁRTIR DEL JIRÓN DE LA UNIÓN: Aún no proceso la muerte de la trabajadora de limpieza que murió baleada en el Jirón de la Unión. Rosa Mamani Apaza tenía no veinte, sino treinta años limpiando el ‘Damero de Pizarro’. Su hijo iba a terminar quinto de secundaria y ella quería que estudie Ingeniería en la UNI. Una bala disparada por malditos delincuentes la mató justo cuando laboraba recogiendo basura con su escoba y recogedor. Esperamos que, al menos, la municipalidad asegure la educación de sus hijos, y así el mayor haga realidad el sueño de su madre de convertirse en ingeniero. Es lo justo, pues falleció en pleno cumplimiento de su deber. Apago el televisor.

Balacera en Jirón de la Unión.